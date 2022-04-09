北京冬奧經驗總結 習近平讚應獲防疫金牌

4月8日，北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。會前，習近平等會見北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻集體代表、突出貢獻個人和中國體育代表團成員。(新華社)

北京冬奧 、冬殘奧會總結表彰大會8日在北京舉行，中共中央總書記習近平 在會中發表講話稱，中國防疫 政策再次經起考驗，應得防疫金牌；不過，美媒報導，據美國司法部文件顯示，中國官方出資在Instagram和TikTok上贊助了一些博主來進行北京冬奧會的推廣宣傳。

習近平回顧，冬奧賽事詮釋了中國「可信、可愛、可敬」形象，同時在會場期間愛國情懷充分彰顯，匯聚實現中華民族偉大復興強大力量。與此同時，冬奧也讓「三億人參與冰雪運動」成為現實，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的「金山銀山」。

習近平為冬奧、冬殘奧賽事總結四點經驗。首先是堅持黨的集中統一領導；其次是堅持集中力量辦大事，中國社會主義制度非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，中國堅實的經濟實力、科技實力、綜合國力，為成功辦奧提供了強有力的底氣和最堅實的保障；其三是堅持主動防範應對各種風險挑戰；最後則是堅持辦賽和服務人民，促進發展相結合。

習近平大力讚揚北京冬奧，但德國之音引述美聯社報導稱，中國官方在冬奧期間，出資在Instagram和TikTok上贊助一些博主進行推廣宣傳，其中包括美國真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）的嘉賓。

首位亞裔嘉賓加入「比佛利嬌妻」真人秀的孔令華就是網紅之一。她在其Instagram帳號上以北京冬奧會為主題發布了一段和孩子在家模擬開幕式的遊戲視頻，在另一則帖文中則分享了自己和丈夫過去在北京的照片。相關帖文和短片故事標註了#partner關鍵詞。

另據報導，中國駐紐約領事館出資30萬美元聘請位於新澤西的Vippi Media公司，組織網紅來幫助宣傳有關北京冬奧會的積極消息。

報導指，環球時報在2月中旬曾經採訪過Vippi Media公司負責人，並在文中稱其「接受中國政府機構聘請推介北京冬奧」，但是受到了美國主流媒體和政客，甚至印度媒體的攻擊和騷擾。