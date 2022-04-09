我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

北京冬奧經驗總結 習近平讚應獲防疫金牌

中國新聞組╱北京9日電
4月8日，北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。會前，習近平等會見北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻集體代表、突出貢獻個人和中國體育代表團成員。(新華社)
4月8日，北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。會前，習近平等會見北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻集體代表、突出貢獻個人和中國體育代表團成員。(新華社)

北京冬奧、冬殘奧會總結表彰大會8日在北京舉行，中共中央總書記習近平在會中發表講話稱，中國防疫政策再次經起考驗，應得防疫金牌；不過，美媒報導，據美國司法部文件顯示，中國官方出資在Instagram和TikTok上贊助了一些博主來進行北京冬奧會的推廣宣傳。

習近平回顧，冬奧賽事詮釋了中國「可信、可愛、可敬」形象，同時在會場期間愛國情懷充分彰顯，匯聚實現中華民族偉大復興強大力量。與此同時，冬奧也讓「三億人參與冰雪運動」成為現實，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的「金山銀山」。

習近平為冬奧、冬殘奧賽事總結四點經驗。首先是堅持黨的集中統一領導；其次是堅持集中力量辦大事，中國社會主義制度非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，中國堅實的經濟實力、科技實力、綜合國力，為成功辦奧提供了強有力的底氣和最堅實的保障；其三是堅持主動防範應對各種風險挑戰；最後則是堅持辦賽和服務人民，促進發展相結合。

習近平大力讚揚北京冬奧，但德國之音引述美聯社報導稱，中國官方在冬奧期間，出資在Instagram和TikTok上贊助一些博主進行推廣宣傳，其中包括美國真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）的嘉賓。

首位亞裔嘉賓加入「比佛利嬌妻」真人秀的孔令華就是網紅之一。她在其Instagram帳號上以北京冬奧會為主題發布了一段和孩子在家模擬開幕式的遊戲視頻，在另一則帖文中則分享了自己和丈夫過去在北京的照片。相關帖文和短片故事標註了#partner關鍵詞。

另據報導，中國駐紐約領事館出資30萬美元聘請位於新澤西的Vippi Media公司，組織網紅來幫助宣傳有關北京冬奧會的積極消息。

報導指，環球時報在2月中旬曾經採訪過Vippi Media公司負責人，並在文中稱其「接受中國政府機構聘請推介北京冬奧」，但是受到了美國主流媒體和政客，甚至印度媒體的攻擊和騷擾。

習近平8日於冬奧、冬殘奧總結表彰會議發表講話。（取材自央視新聞）
習近平8日於冬奧、冬殘奧總結表彰會議發表講話。（取材自央視新聞）

北京冬奧 習近平 防疫

上一則

軍人、運20來了 上海否認軍管 網信辦嚴懲動手指造謠

下一則

滬僅1重症 民喊躺平 官媒批消極 專家：放任恐帶來社會問題

延伸閱讀

美學者：習近平陷困境 清零政策難阻Omicron疫情

美學者：習近平陷困境 清零政策難阻Omicron疫情
北京冬奧總結 習近平：7年磨一劍 砥礪再出發

北京冬奧總結 習近平：7年磨一劍 砥礪再出發
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
輸不起? 習近平不惜巨大代價堅持清零 「與西方制度之爭」

輸不起? 習近平不惜巨大代價堅持清零 「與西方制度之爭」

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬