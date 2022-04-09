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習近平點名她「愛吃餡餅」 谷愛凌又驚又喜、眼眶紅

中國新聞組／北京9日電
北京冬奧表揚成大會，谷愛凌大受歡迎。(取材自微博)
北京冬奧表揚成大會，谷愛凌大受歡迎。(取材自微博)

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會上，國家主席習近平特別提到「冬奧夢」和「中國夢」精彩交織，他說：「活潑敦厚的冰墩墩，喜慶祥和的雪融融，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包，谷愛凌是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。」被點名愛吃餡餅的谷愛凌又驚又喜，當場眼眶就紅了。

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會8日在人民大會堂舉行。本次表彰大會，黨中央、國務院授予了國家速滑館場館運行團隊等148個集體北京冬奧會冬殘奧會突出貢獻集體稱號；授予蘇翊鳴等147人、追授鄧小嵐「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻個人」稱號。

谷愛凌戴著大紅花，還有3枚奧運獎牌現身表彰大會。她一出現，現場成為大型追星會，所有人爭相和她合影。被人圍住的谷愛凌手忙腳亂，她盡可能滿足合影、簽名的要求。除了谷愛凌、蘇翊鳴、武大靖等奧運冠軍也現身，頻頻成為被拍攝的中心。

北京冬奧表揚成大會，谷愛凌大受歡迎。(取材自微博)
北京冬奧表揚成大會，谷愛凌大受歡迎。(取材自微博)
谷愛凌在微博PO出餡餅圖。(取材自微博)
谷愛凌在微博PO出餡餅圖。(取材自微博)

在大會上，谷愛凌被習近平點名，隨後轉播鏡頭立刻轉向谷愛凌，戴著口罩的她有些害羞地笑了。習近平這段疑似即興的致詞，不但習近平自己笑了，全場也響起歡笑和掌聲，

會後，谷愛凌表示，「我特別開心，對於我來說讓更多人認識到我們的文化也是我的目標之一，包括運動員們、朋友們、青少年們，尤其是女孩們。我特別榮幸，一直希望能夠代表這項運動、代表女性。」

谷愛凌 北京冬奧 習近平

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