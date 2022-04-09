習近平致電杜特蒂：地區安全靠自己

菲美日前舉行聯合演習。(中央社)

正當美國與菲律賓舉行30年來最大年度聯合軍演之際，中國國家主席習近平 8日與菲律賓總統杜特蒂 通話，強調地區安全不能靠強化軍事同盟來實現，願與菲方把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中。

據央視新聞，習近平說，中方對菲政策保持連續性、穩定性，願同菲方一道，推動中菲關係持續向好發展。中方願繼續根據菲方需要提供新冠疫苗，在特效藥研發、公共衛生能力建設等方面加強合作；推進大專案建設，擴大貿易投資 、教育人文等領域合作；進口更多菲律賓優質產品，鼓勵中國大陸企業赴菲投資興業。

習近平強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。他說，「中方願同菲方和地區國家一道，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面。」

據央視報導，杜特蒂表示，過去6年來，在雙方共同努力下，兩國人民更加友好，關係更加強勁，菲律賓人民真切感受到菲中合作的好處。他感謝中方為菲方抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗支持，「中國是菲律賓人民真正的、可靠的朋友」。

杜特蒂也指出，菲方借鑒中國脫貧減貧經驗，推進抗疫、經貿、基礎設施、旅遊、教育等領域合作，歡迎中國企業赴菲律賓投資合作，這對菲律賓實現自身發展具有重要意義。

在南海議題上，杜特蒂則稱，願同中國妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定，菲方也願為東協與中國關係發展發揮積極作用。