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美學者：習近平陷困境 清零政策難阻Omicron疫情

中央社／舊金山8日專電
由於變種病毒Omicron疫情很難阻擋，這對即將尋求連任的中國國家主席習近平是雙重困境。(路透資料照)
由於變種病毒Omicron疫情很難阻擋，這對即將尋求連任的中國國家主席習近平是雙重困境。(路透資料照)

上海疫情升溫，美國學者觀察表示，改變清零政策會動搖中國的領導力，但由於變種病毒Omicron疫情很難阻擋，這對即將尋求連任的中國國家主席習近平是雙重困境。

「華爾街日報」今天報導，過去兩年中國嚴格管控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，接近決策中心的人士說，權衡經濟代價與民怨，習近平下令在上海嘗試防疫新作為，只封鎖傳出確診的社區，而如果這種做法成功，未來將成為與病毒共存的樣版。

然而，全中國人口最多、超過2500萬人的上海近日大規模封城。上海過去一週確診數飆高近5倍，以西方國家的標準來看算低，不過上海7日確診數超過2萬，這創下中國每日總染疫數歷史新高。

報導指出，習近平面對疫情迴旋式升溫、重施封城，這是其他國家領導人不想再看到的雙重困境。

從3月中，占中國經濟總量40%的70多個中國城市重回嚴格管控疫情的舊措施。根據接近決策中心的人士透露，習近平上月底指示「沒有什麼比病毒清零更重要」。

隨著疫情轉變，病毒更具傳染力，中國的經濟將更脆弱、習近平面臨的風險也愈高。今年秋天召開的中共20大，在位近10年的習近平要尋求第3次連任中國領導人。美國政治學者裴敏欣（Minxin Pei）說，「習近平陷入困境」。

裴敏欣身兼「中國領導觀察」（China Leadership Monitor）期刊編輯，他表示，「改變清零政策會讓人們對習近平的領導力更加起疑，這在政治上站不住腳」。

許多經濟學家預期，中國經濟成長會遠低於官方對2022年訂下的5.5%目標。為了彌補封城的經濟損失，中國必須以政府主導的公共建設和大型計劃案帶動經濟，這勢將推高已經非常高的債務水準。

清零策略在疫情之初受到普遍支持，現在民眾則疲於正常生活受到限制。跨國公司工作者、33歲的亞歷山德拉．王（Alexandra Wang）說，政府的疫情管理方式讓她想離開中國。

上海市3月27日全面封城，她很驚訝官員才剛澄清「封城傳聞是謠言」。她的食物不足、拿到政府第一次配糧，裡頭有兩條小黃瓜、一盒牛奶、10根香腸、麵條和一個火腿罐頭。沒有染疫的她想問，「還要忍受多久沒有自由的生活」？

雖然上海官員沒有通報相關的染疫死亡病例，華爾街日報獲悉兩家安養中心正與疫情搏鬥，其中一家至少有20多人染疫病故。

當上海一家醫院強行把染疫兒童與父母分開、孩子們擠在欄杆床上哭喊的影片在網路瘋傳，引發民怨。院方表示這只是暫時的做法。但微博上許多人分享像是癌症患者不能接受治療的故事，訴說著上海人的無力感。

來自外地的61歲上海勞工任國安3月18日確診，他與妻子打了10幾通電話後，被告知檢疫隔離中心沒有位置給他。

他工作的成衣廠上月初關廠，他沒有收入，在江蘇省附近的家人要求他別回家，免得散播病毒。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說，「過去打擊變種病毒疫情猶如打擊森林野火，可以辦到，不過Omicron就像風，你要怎麼停止風吹呢？」

疫情 習近平 封城

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中國學者稱 這波疫情對經濟衝擊恐超過2020年

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