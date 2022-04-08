北京影響力和脅迫性政策 北約首次納戰略考慮

北大西洋公約組織外長會議首次把「中國影響力」納入戰略考慮。（美聯社）

北大西洋公約組織 （NATO）外長會議4月6日至7日在比利時布魯塞爾舉行。雖然俄羅斯 入侵烏克蘭 仍是本次會議的主軌焦點，但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，必須「首次考慮中國在全球舞台上日益增長的影響力和脅迫性政策」，因為它對北約保障的安全和民主構成了系統性的挑戰。

本次北約外長首次邀請日本、南韓外長會談，環球時報指出，北約東擴引發俄烏戰爭後「似乎又打上了中國的主意」。

自由亞洲電台報導，除了俄烏局勢，各國外長還討論了在6月的馬德里峰會前制定北約下一個戰略構想。斯托騰柏格表示，北約新的戰略構想應該適應新的安全現實，「部長們一致認為，北約的下一個戰略概念必須就我們未來與俄羅斯的關係做出回應。第一次，它還必須考慮到中國日益增長的影響力和脅迫性政策如何影響我們的安全。」

史托騰柏格表示，在「戰略概念」中，需要解決俄羅斯咄咄逼人行為的安全後果、全球力量平衡的轉變、一個更強大的中國的安全後果，以及俄羅斯和中國共同對基於規則的國際秩序和民主價值觀構成的挑戰。

輿論普遍認為，北約當前的行動明顯是應對烏克蘭問題，加快北約向亞太延伸的進程，將北約的關注點從歐洲向亞太擴張。北約和亞太盟國的緊密合作當然是劍指中國，中國此前也表示反對北約擴張。

環球時報報導，外交學院國際關係研究所教授李海東表示，北約是美國的地緣政治武器和工具，其發展目標就是要構建基於美西方利益和價值觀的全球性安全體系。烏克蘭危機中北約的表現只是一個過渡，它更深層次、更長遠的目標是中國。

另外，俄羅斯對烏克蘭的攻擊，極大改變了芬蘭的國家走向，芬蘭正在考慮不久後申請加入北約。中國外交部發言人趙立堅回應記者提芬蘭正在考慮加入北約的問題表示，「首先我不回答假設性的問題」，他接著說，中方在北約東擴問題上的立場是十分明確的，北約是冷戰的產物，早就應該成為歷史。「我們奉勸有關國家在和北約發展關係時，要謹慎行事」。