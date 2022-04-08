我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

外資逃離中國？「北向通」3天失血逾百億

中國新聞組／北京8日電
中國3月外資大失血，當月「北向通」有16天淨流出，且其中3天淨流出超過人民幣100億元，引發外資大撤離的疑慮。（本報資料照片）
中國3月外資大失血，當月「北向通」有16天淨流出，且其中3天淨流出超過人民幣100億元，引發外資大撤離的疑慮。（本報資料照片）

中國3月外資大失血，當月「北向通」有16天淨流出，其中3天日淨流出甚至超過人民幣100億元（約合15.72億美元），引發外資大撤離疑慮。中國3月外匯存底餘額也較上月減少258.3億美元。對此，中國官方澄清，這是複雜國際經濟金融形勢下的正常表現。不過此波疫情使在華外資企業供應鏈中斷，中國歐盟商會憂心，這將使全球供應鏈進一步承壓，加劇海內外通膨。

據統計，3月港股通、北向通淨流出資金人民幣450.8億元。摩根大通研報測算，3月第3周，境外投資者共減持合計11億美元的中國債券。因此市場有觀點認為，境外機構正「撤出」中國資本市場。

「北向通」於2017年7月開通，即香港及其他國家與地區的境外投資者經由香港與內地基礎設施機構互聯互通機制，投資內地銀行間債券市場。

財新網報導，外匯局有關部門負責人表示，跨境證券投資短期的波動，並不意味著長期趨勢變化。目前境內外匯供求基本平衡，3月結售匯順差較2月有所擴大。未來，外資投資境內資產仍會以增配為主。

據悉，早前國際金融協會的報告顯示，自俄羅斯向烏克蘭開戰以來，外資正在以前所未有的規模從中國撤離；海外投資者擔心，美國和歐盟對俄羅斯的制裁可能以某種方式蔓延到中國。

另國家外匯管理局7日公布截至3月底中國外匯存底餘額為3.2兆美元，較上月減少258.3億美元，降幅為0.8%。國家外匯管理局副局長王春英表示，3月中國跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡。

澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，現在外匯儲備的規模是屬正常合理範圍之內，3月外匯存底變動，主要是匯率折算和資產價格的變化所導致的外匯存底帳面上的變化。

另中國3月以來爆發新一波本土疫情，中國歐盟商會指出，一些大型外資企業生產活動仍可持續，但貨品的（中國）國內及跨境運輸、人員流動等成為外資企業普遍面臨的難題，這使得全球供應鏈進一步承壓。目前深圳、瀋陽BMW及德國在華企業都面臨供應鏈障礙。

中國歐盟商會副主席、上海分會主席Bettina Schoen-Behanzin表示，能進出上海港的卡車司機匱乏，使上海港近期貨物處理量比往常下降40％，寧波港填補一部分缺口後仍有平均缺口約15％至20％。改用飛機運輸也很困難，因可送貨的司機和機場辦公人員都少。

中國歐盟商會主席伍德克援引法國外貿銀行（Natixis）估算，一個典型的全球產品中，中國中間品占到30％。中國出口困難意味著其他國家市場上的產品減少、價格上漲，會加劇海外通膨。這也會影響到中國的通膨。

投資 歐盟 供應鏈

上一則

李家超競選辦建制大團結 譚耀宗領軍 只有「香港營」

下一則

上海疫情影響航空 長榮等4月兩岸航班接連取消

延伸閱讀

祭出制裁先鋒 歐盟通過「禁止進口俄羅斯煤炭」

祭出制裁先鋒 歐盟通過「禁止進口俄羅斯煤炭」
高盛預料 美國今年通膨降至4%以下 但經濟衰退風險升高

高盛預料 美國今年通膨降至4%以下 但經濟衰退風險升高
歐盟通過禁止進口俄羅斯煤炭 G7也祭新制裁

歐盟通過禁止進口俄羅斯煤炭 G7也祭新制裁
不甩歐盟 匈牙利願以盧布買俄國天然氣

不甩歐盟 匈牙利願以盧布買俄國天然氣

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動