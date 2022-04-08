外資逃離中國？「北向通」3天失血逾百億

中國3月外資大失血，當月「北向通」有16天淨流出，且其中3天淨流出超過人民幣100億元，引發外資大撤離的疑慮。（本報資料照片）

中國3月外資大失血，當月「北向通」有16天淨流出，其中3天日淨流出甚至超過人民幣100億元（約合15.72億美元），引發外資大撤離疑慮。中國3月外匯存底餘額也較上月減少258.3億美元。對此，中國官方澄清，這是複雜國際經濟金融形勢下的正常表現。不過此波疫情使在華外資企業供應鏈 中斷，中國歐盟 商會憂心，這將使全球供應鏈進一步承壓，加劇海內外通膨。

據統計，3月港股通、北向通淨流出資金人民幣450.8億元。摩根大通研報測算，3月第3周，境外投資 者共減持合計11億美元的中國債券。因此市場有觀點認為，境外機構正「撤出」中國資本市場。

「北向通」於2017年7月開通，即香港及其他國家與地區的境外投資者經由香港與內地基礎設施機構互聯互通機制，投資內地銀行間債券市場。

財新網報導，外匯局有關部門負責人表示，跨境證券投資短期的波動，並不意味著長期趨勢變化。目前境內外匯供求基本平衡，3月結售匯順差較2月有所擴大。未來，外資投資境內資產仍會以增配為主。

據悉，早前國際金融協會的報告顯示，自俄羅斯向烏克蘭開戰以來，外資正在以前所未有的規模從中國撤離；海外投資者擔心，美國和歐盟對俄羅斯的制裁可能以某種方式蔓延到中國。

另國家外匯管理局7日公布截至3月底中國外匯存底餘額為3.2兆美元，較上月減少258.3億美元，降幅為0.8%。國家外匯管理局副局長王春英表示，3月中國跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡。

澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，現在外匯儲備的規模是屬正常合理範圍之內，3月外匯存底變動，主要是匯率折算和資產價格的變化所導致的外匯存底帳面上的變化。

另中國3月以來爆發新一波本土疫情，中國歐盟商會指出，一些大型外資企業生產活動仍可持續，但貨品的（中國）國內及跨境運輸、人員流動等成為外資企業普遍面臨的難題，這使得全球供應鏈進一步承壓。目前深圳、瀋陽BMW及德國在華企業都面臨供應鏈障礙。

中國歐盟商會副主席、上海分會主席Bettina Schoen-Behanzin表示，能進出上海港的卡車司機匱乏，使上海港近期貨物處理量比往常下降40％，寧波港填補一部分缺口後仍有平均缺口約15％至20％。改用飛機運輸也很困難，因可送貨的司機和機場辦公人員都少。

中國歐盟商會主席伍德克援引法國外貿銀行（Natixis）估算，一個典型的全球產品中，中國中間品占到30％。中國出口困難意味著其他國家市場上的產品減少、價格上漲，會加劇海外通膨。這也會影響到中國的通膨。