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韓媒：中在化學、人工智慧等5科學領域 超越美

記者廖士鋒／綜合報導
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（本報資料照片）
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（本報資料照片）

美中競爭格局下，許多層面都被外界拿來對比，而科學研發向來是重中之重。為此，有南韓媒體指出，中國已經在五個重要的領域超越美國。

南韓「朝鮮日報中文網」，引述南韓政府支持的研究機構「韓國科學技術資訊研究院」（KISTI）近日公布的「全球美中科學技術競爭地形圖」報告，將科學論文分為十大領域（電腦和資訊科學、物理和天文學、化學、生命科學、電氣電子工程、機械工程、化學工程、材料工程、奈米技術、臨床醫學），以西元2000年至2019年的論文產出為界，比較美中之間的競爭力。

該報告稱，在2000年至2002年期間，美國在上述十個領域的論文數量和品質均具壓倒性優勢，中國則排在第五名前後。但在2010年至2012年期間，中國論文在量和質方面排名均升至第二、三名，到了2017年至2019年期間，則已有八個領域，其被引用指數排名前1%的論文數超過美國。中國2017年至2019年的被引用指數排名前1%的論文占有率最低為43.41%（物理和天文學），最高是71.37%（奈米技術）。

朝鮮日報指出，中國在這十個科學領域中有五個被引用指數排名前1%的論文數是美國的兩倍以上，「也就是說，並非單純的趕超排名，而且兩者間的差距也越來越大」。這五個領域是化學、電氣電子工程、機械工程、化學工程和涉及奈米技術的一切人工智慧（AI）、量子、半導體等尖端技術相關的領域。

KISTI全球研發分析中心負責人朴鎮瑞（音譯）表示，中國從十多年前開始就在數量上對美國構成了威脅，如今在研究成果方面也讓美國感到了危機感。

指數 南韓 醫學

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