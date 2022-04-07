谷愛凌談混血：中美無法比較 「沒有誰比誰好」

谷愛凌為商品代言。（取材自微博）

在北京冬奧 獲得金銀三枚獎牌的中美混血自由式滑雪 運動員谷愛凌 (Eileen Gu)近日北京出席活動，再談到混血出身，她說，美國跟中國沒有誰比誰好。

新華社報導，近日，在一場由瑞士手表製造商萬國表在北京舉辦的活動間隙，谷愛凌說：「讓這麼多以前從未聽說過自由式滑雪的人能夠第一次聽到我這個年輕的混血女孩的聲音，我感到非常榮幸。」

賽場外的谷愛凌是一名時裝模特，也即將成為史丹福大學的學生。她在微博上擁有650萬粉絲，在Instagram上擁有150萬粉絲。谷愛凌表示，希望利用自己在社交媒體上的影響力為社會產生積極影響。

谷愛凌說，「我最大的目標是激勵更多的中國孩子，尤其讓年輕女孩們聽說自由式滑雪，並親自嘗試。」

母親谷燕在大約30年前從中國移民到美國，將谷愛凌撫養成人。谷愛凌表示，「我從小就說，我在中國時我是中國人，在美國時我是美國人。我認為這兩個國家對造就今天的我同樣重要，這方面沒有競爭，沒有哪一個比另一個更好。」

「真正的意義在於欣賞每一種文化的不同方面並吸收其中的養分，這就是我的視角。它給了我所擁有的文化彈性，它讓我懂得欣賞世界各地的不同文化。從這個意義上說，我對這兩種文化都懷有深深的敬意和感激之情。」

谷愛凌在採訪中可以流暢切換普通話和英語，她希望利用體育在不同的文化之間架起更多的橋梁。

谷愛凌也因為對食物的熱愛登上新聞頭條。她一邊吃著韭菜盒子，一邊等待坡面障礙技巧資格賽分數的視頻在社交媒體上瘋傳。「我最喜歡的中國食物是餃子，但必須是自己家包的。任何有松露的西餐我都喜歡，我一直都是松露的粉絲，我旅遊的時候都帶著自己的白松露油。」

谷愛凌說，「每次在中國我都會學到更多的東西，因為中國是一個充滿多樣性的地方，有很多方言、很多種類的食物和很多文化差異。」

「我最喜歡中國的一個方面就是飲食文化，比如每個人都把盤子放在可以旋轉的大桌子上分享所有食物，這比每人只點一道菜好多了。」谷愛凌說，「這裡有豐富的多樣性，有更多的選擇。我可以嘗試任何東西，有一種共享文化、共享時間和共享美食的感覺，我認為這是中國文化深處的特徵。」