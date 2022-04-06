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禁用生化武器 中：美應作表率 不能成為例外

記者廖士鋒／綜合報導
中國裁軍大使李松4日在瑞士日內瓦要求美國遵守「禁止生化武器公約」。（取材自中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網）
中國裁軍大使李松4日在瑞士日內瓦要求美國遵守「禁止生化武器公約」。（取材自中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網）

俄烏戰爭還未停止，俄羅斯與美國相互指責對方在烏克蘭境內使用生化武器，而4日在瑞士日內瓦召開「禁止生化武器公約」第九次審議大會第二次籌備會議，中國代表團呼籲美國履行公約各項義務。

根據中國「常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團」官網消息，中國裁軍大使李松在會議上指出，近期俄羅斯公布了美國在烏克蘭開展生物軍事活動的相關文件，引起國際社會關注，凸顯締約國在公約框架內開展磋商與合作，澄清履約關切的重要性和緊迫性。美國是全球生物軍事活動最多的國家，也是唯一反對建立公約核查機制的國家，國際社會有疑慮是完全合情合理的，「這不是美方在烏克蘭一國的生物實驗室的問題，也不是因當前局勢而產生的新問題」。

李松並指出，中國歡迎在「禁止生化武器公約」、聯合國等框架下，由國際社會對俄方披露的文件進行評估，同時也公平、公正地聽取美方的澄清，「是不是虛假資訊，通過澄清和評估，國際社會自有公論」。與此同時，他也要求，美方有必要對其在世界其他地方的生物軍事活動作出澄清，給國際社會一個明確的、令人信服的交代，「作為公約存約國，在切實履行公約各項義務方面，美國理應作表率，不能成為例外」。

李松還強調，中國在歷史上曾深受生化武器之害，一貫主張全面禁止和徹底銷毀包括生化武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生化武器。

此前俄羅斯外交部曾指控烏克蘭和美國違反「禁止生物武器公約」，並要求美國必須對在烏克蘭境內緊鄰俄羅斯的生化基地實驗室、進行軍事生物武器的研發計畫提出解釋。美國總統拜登在駁斥俄羅斯指控的同時，也指控俄羅斯總統普亭正考慮在與烏克蘭的戰事中動用這些武器。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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