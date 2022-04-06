華爾街日報：中國穩經濟護20大 「共同富裕」被擱置

中國當局一度大力宣揚的「共同富裕」政策，被指疑似有所退卻。（示意圖，Getty Images）

中國監管風暴 被指與「共同富裕」脫不了關係，今年來風暴似稍見緩和。去年六中全會的「歷史決議」使用八次「共同富裕」，但今年的國務院工作報告中，「共同富裕」只出現一次。美媒推論「共同富裕」造成的動盪經濟不利20大，中國明顯「擱置」了中共總書記習近平 提出的這項政策。

中央社引述「華爾街日報」報導指出，過去一年，中國在科技、補教和演藝等行業推動的監管政策，被認為和習近平追求的「共同富裕」目標有關。中國固化的階級流動潛藏政治風險，習近平曾指，實現「共同富裕」關乎的是中共執政基礎。

但到了今年，北京 當局對「共同富裕」的重視似乎有所下降。財政部最新的預算報告中，也沒有明確提到北京對這項計畫的具體目標。且財政部近日也以不具條件為由，暫緩推動房地產稅擴大試點。

即便當局對科技業的整頓還在繼續，但中國的經濟政策重心已從「共同富裕」轉到「穩增長」上。

報導認為，習近平將在今秋舉辦的20大上，尋求第三個任期，值此之時，他需要中國經濟維持強勁表現，但「共同富裕」卻讓一些民營企業家感到恐慌，並拖累經濟成長。

一些經濟學者們表示，「共同富裕」若沒有更大刀闊斧、甚至潛藏陣痛的改革，是無法達成的。但這種改革似乎是習近平不願承受的。

報導指出的第一個問題，是要全面改革中國的稅收、社福體系。中國稅收體系的累進稅率較低，這讓低收入的勞工承擔主要稅負。但當局在提升高收入群體稅率一事上一直面臨阻力，因這些人往往擁有更多的政治背景。

更根本的問題，是中國的稅收體系沒有籌足資金，以投入教育、醫療和其他社福體系。而這導致官方要向民營企業、富商們施壓捐贈。

第二個問題，則是監管政策對市場造成的劇烈影響。報導指，北京對房地產商的監管，導致房市下滑；對科技公司和補教業的「反壟斷」，則導致大規模裁員，和這些上市公司數十億美元市值的蒸發。

加州大學聖地牙哥校區的政治經濟學副教授史宗瀚也認為，「共同富裕」被中國民企認為是旨在控制、摧毀民間創業精神的政策，但這並非北京當局所想傳達的訊息。

有分析認為，20大後可能重提「共同富裕」，但當局是否會採更激進措施來讓中國民眾分得經濟發展果實，仍是未知數。