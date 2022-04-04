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8省啟用輝瑞口服藥 住院期縮短至5天

中國新聞組／北京4日電
美國輝瑞藥廠的新冠口服藥PAXLOVID已優先使用在上海、吉林等地，療效顯著。（取材自通用技術中國醫藥）
美國輝瑞藥廠的新冠口服藥PAXLOVID已優先使用在上海、吉林等地，療效顯著。（取材自通用技術中國醫藥）

自首批輝瑞新冠口服藥PAXLOVID運抵中國以來，已配送至少8省。國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊指出，對20餘例普通型和輕型患者使用該藥物治療5天療程後，患者病毒載量明顯下降，出院時間可縮短至5至7天。

健康時報報導，輝瑞新冠口服藥目前分別配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8省、區及直轄市新冠救治臨床一線。

深圳市第三人民醫院以2300人民幣(約361美元)/盒的價格採購了1000盒PAXLOVID，並從3月24日開始對首批新冠患者開始用藥，一個療程為5天。「目前來看，該藥物療效確切，但還需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精準的藥效評價。」劉磊說。

劉磊介紹，PAXLOVID主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為了避免這些患者的病情向重症發展。此外，該藥物還可以為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為8例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該8位醫護人員均未被感染。」

據悉，2月11日，國家藥監按照藥品特別審批程序，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（即PAXLOVID）進口註冊。目前，該藥物已臨時性納入中國醫保支付範圍。

3月17日晚間，2.12萬盒進口輝瑞新冠口服藥PAXLOVID從上海入關。

劉磊表示，目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥自然優先供給這兩地。「但我們手上的『武器』還有很多，不止有輝瑞口服藥，輕症患者我們還可以用中藥，國產原研的單克隆抗體也獲批了，PAXLOVID的仿製藥也在路上了，所以大家盡可以放心。」

輝瑞 醫學 疫情

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