中概股解圍？ 將可自主選擇上市地

中國證監會發布新規定，對境外上市企業的保密與監管政策措施有所調整。（取材自微博）

在美國上市的中概股是否面臨監管危機下市，成為投資人關注的焦點。北京 2日發布「關於加強境內企業境外發行證券 和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」，刪除監管「以我國機構為主」規定。美媒認為中國當局罕見讓步，可能因此消除美國監管機構獲取在美上市200多家中資公司審計報告的重大障礙，從而化解兩國數十年的爭議。

證監會官網指出，此次修正「規定」，主要是針對境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，證監會也表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。

在保密跟檔案管理工作上，證監會提到，實踐上企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感資訊的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，「規定」重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供資訊的相關紀錄並向仲介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。

而頗受關注的跨境監管問題，此次「規定」修訂，刪除了原版關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，證監會指出，這體現了監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。

美國之音報導，每一家在紐約上市的公司，都必須按規定向美國監管機構提供財務和審計數據和報告；唯獨來自中國的上市公司拒絕。美方所需的信息只能來自中國監管機構，引發美方不滿，要求在2024年前完全合規。

彭博搶在中國證監會發布消息前就引述消息人士對此事做了報導。報導出爐後，在美上市的中國公司的股價星期五普遍上揚。知情人士指出，中國當局作出的讓步將絕大多數在美上市的中國公司維持它們在華爾街 的交易。