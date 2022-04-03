我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

中概股解圍？ 將可自主選擇上市地

中國新聞組／北京3日電
中國證監會發布新規定，對境外上市企業的保密與監管政策措施有所調整。（取材自微博）
中國證監會發布新規定，對境外上市企業的保密與監管政策措施有所調整。（取材自微博）

在美國上市的中概股是否面臨監管危機下市，成為投資人關注的焦點。北京2日發布「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」，刪除監管「以我國機構為主」規定。美媒認為中國當局罕見讓步，可能因此消除美國監管機構獲取在美上市200多家中資公司審計報告的重大障礙，從而化解兩國數十年的爭議。

證監會官網指出，此次修正「規定」，主要是針對境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，證監會也表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。

在保密跟檔案管理工作上，證監會提到，實踐上企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感資訊的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，「規定」重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供資訊的相關紀錄並向仲介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。

而頗受關注的跨境監管問題，此次「規定」修訂，刪除了原版關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，證監會指出，這體現了監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。

美國之音報導，每一家在紐約上市的公司，都必須按規定向美國監管機構提供財務和審計數據和報告；唯獨來自中國的上市公司拒絕。美方所需的信息只能來自中國監管機構，引發美方不滿，要求在2024年前完全合規。

彭博搶在中國證監會發布消息前就引述消息人士對此事做了報導。報導出爐後，在美上市的中國公司的股價星期五普遍上揚。知情人士指出，中國當局作出的讓步將絕大多數在美上市的中國公司維持它們在華爾街的交易。

證券 北京 華爾街

上一則

曾批准處決「座山雕」…開國少將鄒衍 享年107歲逝世

下一則

香港8日起全民自願快篩 恐9萬人驗出陽性

延伸閱讀

戴琪：下階段重新校準美中貿易關係 SEC再對中概股開鍘

戴琪：下階段重新校準美中貿易關係 SEC再對中概股開鍘
中媒：中美審計監管談判 雙方相向而行

中媒：中美審計監管談判 雙方相向而行
選務職員寄錯電郵 1.5萬選民資料外洩

選務職員寄錯電郵 1.5萬選民資料外洩
阿里巴巴擴大回購250億美元 創中概股紀錄

阿里巴巴擴大回購250億美元 創中概股紀錄

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化