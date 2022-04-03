東盟4外長拒美邀約改訪中 美印太戰略警訊

4月1日，國務委員兼外長王毅在安徽屯溪會見來華訪問的緬甸外長溫納貌倫。（新華社）

美國本擬上周與東盟（東協）領袖舉行特別峰會，因多個東盟成員不克與會而推遲；中國旋即宣布東盟4國外長相繼訪中消息，中媒因此嘲諷美在東盟踢到鐵板，「一邊是美國的邀約被『鴿』」，一邊是中國的邀約一切順利」。美媒也警告，東南亞 是中國後院，美想拉攏東盟緣木求魚，美國的印太戰略出現警訊。

美國政治新聞網站Politico指出，美國3月25日取消原訂3月28日舉行的東盟峰會後，中國外交部3月28日旋即宣布印、泰、菲、緬四國外長3月31日至4月3日先後訪中消息。印、泰、菲、緬均是北京 「一帶一路」重要夥伴。中國外交部發言人汪文斌說，四國外長來訪再次體現了中方與東盟鄰國的親密友好關係。

其中，法廣報導，緬甸 外長溫納貌倫此次罕見突訪中國，是緬甸在國際上被孤立的執政軍政府的外交代表一次罕見的外國之旅。緬甸長期不穩定令北京擔憂。而中國外長王毅在會見溫納貌倫時說，「中國願意與緬甸政府和緬甸各黨派交流國家治理和發展方面的經驗」。

3月31日，國務委員兼外長王毅在安徽屯溪同來華訪問的印尼外長蕾特諾舉行會談。（新華社）

美國總統拜登召開這場峰會，目的之一是號召東盟支持他的印太戰略，反制中國以「強制和侵略」試圖建立區域勢力範圍。Politico認為，四國外長訪華讓中國在宣傳戰上獲勝，美中這一來一往，拜登顏面掃地，也凸顯華府想在中國影響力日增的印太地區建立反中倡議正面臨挑戰。

菲律賓馬尼拉德拉薩爾大學中國問題專家狄卡斯楚說：「美國與東盟關係步履蹣跚，是因東南亞基本上就是中國後院，北京總會有主場優勢。東盟本身已非整體一致，中國又有效分而治之，美國想拉攏東盟幾乎緣木求魚。」

4月2日，國務委員兼外長王毅在安徽屯溪同來華訪問的泰國副總理兼外長敦舉行會談。（新華社）

北京在區域的經濟宰制力是美國踢到鐵板的原因之一。中國與東南亞雙邊貿易2020年達6850億美元，幾乎是同年美國與東南亞貿易額的一倍。美印太戰略表明「加強民主治理」等目標，但汶萊、寮國、柬埔寨、越南和緬甸都不是民主政權，美國這套政策對這些國家毫無吸引力。

觀察者網報導，中美同東盟這次都進行了外交互動，結果卻截然相反。一邊是美國的邀約被「鴿」，一邊是中國的邀約一切順利，讓美國媒體和政客們開始坐不住了。