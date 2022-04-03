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不想被捲入台海衝突 杜特蒂8日視訊習近平

中國新聞組／北京3日電
菲律賓總統杜特蒂。 (路透)
菲律賓總統杜特蒂。 (路透)

菲律賓總統杜特蒂上月31日表示，若俄烏戰爭升級，北京「會奪取台灣」，菲律賓也會遭波及。為避免菲國捲入戰爭漩渦，他8日將與中國國家主席習近平舉行視訊會談。

中央社報導，根據菲律賓總統府通訊暨作業部公布的談話全文，杜特蒂上月31日出席宿霧省拉撲拉撲市一場軍事會議時說，若俄烏戰爭升級並向外擴散，「中國不會只是坐視。他們也會擴張，他們會奪取台灣」。

杜特蒂說：「問題是，若演變為全面戰爭，菲律賓也會遭攻擊，因為這裡有美國人。習近平想跟我談談。我們也是朋友。所以我沒有偏袒（中國）。我只是不希望我的國家發生戰爭。」

菲國總統府隨後證實，杜特蒂和習近平將於8日舉行視訊會談。

杜特蒂說，馬尼拉在現今國際情勢下保持中立，但他已允許美方不受限制地運用菲國機場和軍事基地。美菲年度「肩並肩」演習上月28日登場，今年演習出動近9千名官兵，規模是近30年來首見。

他表示：「他們已經在那裡了，我們不能擺脫他們，現在也不是趕走美國人的時機。所以我允許他們不受限制使用機場和軍事基地。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

另外，兩國於2014年4月簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建或放置軍事設施、軍機與軍艦，效期10年。

杜特蒂 習近平 機場

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