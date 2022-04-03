參與調查東航事故 美運安會7人小組抵中

東航空難現場。（取材自澎湃新聞）

中國東方航空 MU5735客機3月21日從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西境內墜毀，目前事故原因的調查仍在持續，而4月2日晚間有消息傳出美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出一共七人的工作小組抵達中國協助調查。

根據中國民航網報導，由NTSB授權代表及技術顧問一行七人組成的工作小組已經抵達中國，參與飛行事故調查。而此次美方人員前往中國參加調查，係根據國際民用航空公約（芝加哥 公約），美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計製造國，可以參與事故調查，並從飛機設計製造的角度，為中國調查分析事故原因提供技術支援。

事故發生當日，民航局依據相關程序向ICAO和NTSB通報事故情況，NTSB表示希望參與此次事故調查工作提供技術支持，期間雙方一直就美方人員前往中國的具體安排保持密切溝通。

路透報導，美國國家運輸安全委員會(NTSB)1日稱，他們正在華盛頓協助中方下載3·21東航 MU5735航空器飛行事故的駕駛艙話音記錄器數據。

目前MU5735航班的駕駛艙話音記錄器已經送到華盛頓NTSB實驗室。駕駛艙語音記錄器有可能為調查人員提供航班上三名飛行員的交流細節。

公開資料顯示，NTSB是一個獨立的美國聯邦機構，負責調查和確定每起美國民用航空事故的可能原因，也負責調查公路、鐵路、海運等其他交通方式的重大事故。由於美國是全球民用航空器的主要製造國之一，NTSB參與了大量國際飛行事故調查。