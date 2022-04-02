我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股保住連三周漲勢 4月漲相佳 但這次沒有Fed捧場

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

空缺一年多 美國新任駐北京大使伯恩斯正式就職

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部禮賓司長洪磊2日接受美國新任駐華大使伯恩斯遞交的國書副本。（取自中國外交部網站）
中國外交部禮賓司長洪磊2日接受美國新任駐華大使伯恩斯遞交的國書副本。（取自中國外交部網站）

美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）正式就職。據中國外交部訊息，外交部禮賓司長洪磊2日接受美國新任駐華大使伯恩斯遞交的國書副本。這意味美國駐華大使正式就任，此前該職位已空缺一年多。

去年8月20日，伯恩斯獲得美國駐華大使提名；去年12月16日，美國國會參議院以75票贊成、18票反對批准其出任美國駐華大使。今年3月初，伯恩斯抵中國履新，並於3月29日完成三周隔離，開始首日工作。

伯恩斯美國聯邦政府任職27年，長期擔任職業外交官，同時也是蘇聯問題專家。他曾於2005年至2008年間擔任美國國務院副國務卿，也曾擔任美國駐希臘大使、駐北約大使等職務。在2020年美國大選中，伯恩斯是拜登團隊的外交政策顧問。

中媒觀察者網指出，外界十分關注伯恩斯對中方的態度。去年5月，有外媒報導，伯恩斯沒有任何在中國工作的經驗，在談到中國時經常使用「對抗（stand up to）」一詞，因此立場偏向「鷹派」。

伯恩斯早前接受德媒訪問時曾表示，中美關係正來到一個關鍵時刻，「經濟脫鈎」不是現實選項，美歐日應聯手「制衡」中國，並在特定領域與中國合作。

外交部發言人汪文斌在去年10月記者會上曾呼籲伯恩斯，認清世界發展大勢和民心所向，客觀瞭解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，同時不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用。

國務院 拜登 提名

上一則

孟晚舟出任輪值董事長 華為員工「人均分紅」46.7萬

下一則

跨界破案 浙江高校教授54家戳破企業虛開發票 為國家挽回27億

延伸閱讀

美國恢復工作 就業勁揚…拜登：須為控制物價做更多

美國恢復工作 就業勁揚…拜登：須為控制物價做更多
美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」
黑白集／推台積電入火坑 王美花豈能不挺身？

黑白集／推台積電入火坑 王美花豈能不挺身？
反亞裔栽贓 中國牛肉乾也遭殃

反亞裔栽贓 中國牛肉乾也遭殃

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易