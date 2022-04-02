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央視復播NBA 紐時稱中發信號 盼維持經濟關係

中國新聞組／北京2日電
時隔一年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)
時隔一年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)

中國央視近日再次開始轉播NBA比賽，紐約時報報導，對於央視恢復轉播NBA比賽，專家稱這可能意味著中國試圖發出信號。

環球時報報導，央視今年轉播的第一場比賽是3月29日晚間洛杉磯快船隊和猶他爵士隊的比賽。這次轉播是NBA全面回歸中國電視台的開始。自2019年以來，除了2020年的總決賽，央視幾乎完全停止了對該聯賽的轉播。

中國和NBA之間的爭端始於2019年秋，當時休士斯頓火箭隊的高管莫雷分享了一張支持香港民主抗議者的照片。他發布這條消息時，洛杉磯湖人隊和布魯克林籃網隊正準備在中國打一場季前賽。社交媒體上的這篇帖子激怒了中國政府，導致比賽被迫停播，中國公司也取消了對該聯盟的贊助。

紐約時報報導，喬治敦大學中國政治學助理教授盧可欣在接受採訪時說，中國政府的決定可能是因為時間已經足夠長，或者是有更大的地緣政治考量。

「這可能意味著已經時過境遷了，」盧可欣說。「從宏觀角度來看，這可能意味著中國試圖發出信號，表明儘管在俄烏危機上存在分歧，它仍希望與美國保持良好的經濟關係。中國可能擔心，它與俄羅斯的密切關係會產生連鎖反應，影響它與站在烏克蘭一邊的美國乃至整個西方世界的經濟關係。」

NBA 紐約時報 洛杉磯

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