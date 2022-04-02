汪文斌：美挑起10戰爭、受0制裁 網：萬惡之源

中國外交部發言人汪文斌1日在臉書上發布的一張圖，稱美國挑起10場戰爭。（取材自環球網）

中國外交部發言人汪文斌1日在臉書上發布的一張圖，揭示「美國挑起10場戰爭vs受0制裁」，引發網友共鳴，稱美國才是「萬惡之源」。

環球網報導，汪文斌發布的這張寫有「美國戰爭記錄」的圖片顯示，1989年到2017年期間，美國發動（參與或挑起）了10場戰爭，導致600萬人被殺害。這些戰爭包括伊拉克戰爭、阿富汗 戰爭、利比亞戰爭、巴拿馬戰爭、索馬利亞戰爭、蘇丹戰爭、敘利亞戰爭、海灣戰爭、南斯拉夫戰爭、葉門戰爭。列舉這些殘酷事實後，圖片底部寫道，「他們得到了什麼……0制裁」。而這條帖子的配文中，同樣寫有「美國戰爭記錄」、「沒有雙重標準」、「沒有制裁」，以此發起警示。

這樣的對比很快引發網友討論，不少人對此表示贊同，表示「美國是萬惡之源」、「所以美國是世界上頭號摧毀和平的國家」、「美國是這個星球上的萬惡之源」、「這些都是嚴重的戰爭罪行」。

環球時報3月21日社評稱，華盛頓一味嚷嚷只有制裁俄羅斯 才是「正確的」，這實在是羞辱整個國際社會的判斷能力和政治經驗。如果譴責或制裁俄羅斯，俄烏危機就解決了，相信國際社會都會這麼做。但實際情況完全不是這麼回事，在譴責及制裁俄羅斯的名單上加上幾個名字不解決任何問題，反而割斷了可以與俄羅斯和烏克蘭 都能保持溝通斡旋的紐帶，讓勸和促談的中間力量進一步遭到削弱。到底誰「站在歷史錯誤的一邊」，不是華盛頓說了算的，這一頂本來該由它自己來戴的帽子扣不到別人頭上。正如有網友在美聯社推文下留言，「你們頭痛得自己治，我們喝藥沒用」。俄烏危機走到今天，美國才是始作俑者和最大推手。