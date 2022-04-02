中歐視訊峰會 習近平：烏克蘭危機不能綑綁全世界

中國與歐盟1日舉行峰會，中國國家主席習近平（左）與歐盟執委會主席范德萊賴恩（右）視訊通話。（路透）

中歐峰會1日舉行，中國國家主席習近平以視訊方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟 執委會主席馮德萊恩，俄烏戰仍是核心議題，歐盟盼中勿支持俄，同時確保雙邊經貿關係不因戰爭受損。習憂心國際經濟合作幾十年努力成果因俄烏效應毀於一旦，強調「不能把全世界都捆綁到這個問題上」。

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1日的中歐峰會分為兩場，米歇爾和馮德萊恩先與中國國務院總理李克強會談，接著再和習近平舉行峰會。

峰會議題雖包括貿易和氣候變遷等主題，重點仍在俄烏戰爭。歐盟和美國憂心，開戰迄今北京當局未曾譴責俄國 入侵行為，且可能暗中提供俄國硬體，以減輕國際制裁對俄國的衝擊。

第一場峰會結束後，米歇爾推文指出：「中國和歐盟要運用共同影響力和外交能力，讓俄烏戰爭和連帶的人道危機結束。」

新華社報導則指出，習在峰會上針對俄烏戰爭表示，中方一直以自己的方式發揮勸和促談作用。和談是避免局勢緊張升級的唯一可行途徑。還要防止出現更大規模人道主義危機，並構建歐洲和亞歐大陸持久和平。他指出，當前要防止局部衝突擴大化。烏克蘭 危機要妥善處置，但不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價，不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機。

習強調，很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年。中歐要致力於管控局勢，防止危機外溢。

另針對中歐關係，習意有所指強調：「去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠」。

中國外交部發言人趙立堅在會前便強硬表示：「關於烏克蘭問題，我願重申，中國堅持獨立自主的和平外交政策……中方一直以自己的方式緩解局勢、推動和談。同時，各國都有權獨立自主地決定自身外交政策。不應強迫別人選邊站隊……尤其要體制冷戰思維、陣營對抗……關於制裁問題，中國一貫反對單邊制裁。現在的問題不是誰要幫助俄繞過制裁，而是包括中國在內的各國同俄的正常經貿往來已受到不必要損害。還有一些勢力企圖藉制裁激化矛盾、分裂世界」。

參與峰會籌備的一名歐盟官員強調，中國在俄國軍事行動的立場比其他國更重要，「中國是否會運用其影響力，促成停火和建立人道走廊，以及是否幫助俄國規避制裁，有非常顯著的不同。」另一名官員則說，「中國必須了解這一點，他們認為俄烏戰爭和歐中關係無關，事實上有」。