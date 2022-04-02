中歐視訊峰會 習近平：烏克蘭危機不能綑綁全世界
中歐峰會1日舉行，中國國家主席習近平以視訊方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席馮德萊恩，俄烏戰仍是核心議題，歐盟盼中勿支持俄，同時確保雙邊經貿關係不因戰爭受損。習憂心國際經濟合作幾十年努力成果因俄烏效應毀於一旦，強調「不能把全世界都捆綁到這個問題上」。
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1日的中歐峰會分為兩場，米歇爾和馮德萊恩先與中國國務院總理李克強會談，接著再和習近平舉行峰會。
峰會議題雖包括貿易和氣候變遷等主題，重點仍在俄烏戰爭。歐盟和美國憂心，開戰迄今北京當局未曾譴責俄國入侵行為，且可能暗中提供俄國硬體，以減輕國際制裁對俄國的衝擊。
第一場峰會結束後，米歇爾推文指出：「中國和歐盟要運用共同影響力和外交能力，讓俄烏戰爭和連帶的人道危機結束。」
新華社報導則指出，習在峰會上針對俄烏戰爭表示，中方一直以自己的方式發揮勸和促談作用。和談是避免局勢緊張升級的唯一可行途徑。還要防止出現更大規模人道主義危機，並構建歐洲和亞歐大陸持久和平。他指出，當前要防止局部衝突擴大化。烏克蘭危機要妥善處置，但不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價，不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機。
習強調，很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年。中歐要致力於管控局勢，防止危機外溢。
另針對中歐關係，習意有所指強調：「去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠」。
中國外交部發言人趙立堅在會前便強硬表示：「關於烏克蘭問題，我願重申，中國堅持獨立自主的和平外交政策……中方一直以自己的方式緩解局勢、推動和談。同時，各國都有權獨立自主地決定自身外交政策。不應強迫別人選邊站隊……尤其要體制冷戰思維、陣營對抗……關於制裁問題，中國一貫反對單邊制裁。現在的問題不是誰要幫助俄繞過制裁，而是包括中國在內的各國同俄的正常經貿往來已受到不必要損害。還有一些勢力企圖藉制裁激化矛盾、分裂世界」。
參與峰會籌備的一名歐盟官員強調，中國在俄國軍事行動的立場比其他國更重要，「中國是否會運用其影響力，促成停火和建立人道走廊，以及是否幫助俄國規避制裁，有非常顯著的不同。」另一名官員則說，「中國必須了解這一點，他們認為俄烏戰爭和歐中關係無關，事實上有」。
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