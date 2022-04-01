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華裔記者成蕾涉國家秘密受審 澳洲大使旁聽被拒

中國新聞組／北京1日電
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

澳洲華裔記者成蕾被控涉嫌「為境外非法提供國家秘密」案昨日在北京開審，此次審理閉門進行，澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）被拒絶旁聽。今年47歲的成蕾在2020年8月被拘留，此前她是中國官媒中國國際電視台（CGTN）的電視主持人。

來源：YouTube

BBC引述路透報導，法院官員告訴傅關漢：「本案中，被告涉嫌非法向外國提供國家秘密罪，這是一個涉及國家秘密的案件，不會公開處理，所以不對訪客開放。」中國外交部發言人汪文斌昨日表示，根據中華人民共和國刑事訴訟法等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。汪文斌未提供有關成蕾涉嫌犯罪的詳情和細節。

成蕾「洩密國家機密」案北京開庭 澳洲大使申請旁聽遭拒。（視頻截圖）
成蕾「洩密國家機密」案北京開庭 澳洲大使申請旁聽遭拒。（視頻截圖）

傅關漢則表示「這令人深感擔憂、不滿和遺憾」，「我們對秘密進行的程序的有效性沒有信心」。

澳洲外交官最近一次與成蕾會面是在3月21日。澳洲此前曾表示，對成蕾的健康和拘留條件感到擔憂，並表示該案件「缺乏透明度」。「她的兩個孩子和年邁的父母都非常想念她，並真誠地希望能盡快與她團聚，」成蕾的家人在一份聲明中說。

目前還不清楚成蕾案的宣判日期，但根據中國網站「中國司法觀察」（China Justice Observer）的計算，中國法院的定罪率遠遠超過99%。

據報導，成蕾1975年出生於湖南岳陽，10歲隨父母定居澳洲，曾先後為中國中央電視台，美國消費者新聞與商業頻道和中國國際電視台工作。2020年8月，成蕾與外界失聯。8月底，中國宣布她因涉嫌國家安全問題，被「監視居住」。

成蕾 澳洲 北京

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