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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

美國促遵守制裁俄羅斯 中企深陷兩難

中國新聞組／北京1日電

美國官員透露說，美國最近曾與中國商務部駐華盛頓大使館的代表就制裁俄羅斯的問題進行了討論，向中方闡明了美國制裁所涉及的範圍，其中包括如果對俄羅斯出口中美國成分佔總價值的25%以上，必須首先獲得華盛頓的許可證，以避免違反制裁。

美國之音報導，美國商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）在電話會議上說，他們為中國的公司舉辦了一場相關話題的行業解釋活動。他說，即使是外國製造的、也沒有美國內容的產品，如該產品基於美國的軟體或技術，也可能受制裁限制。

自從烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家對俄羅斯實施了被認為是前所未有的最大規模的經濟制裁，其中包括凍結俄羅斯央行的外匯資產、主權債務交易禁令、投資禁令、黑名單制裁、出口管制、SWIFT除名等。作為俄羅斯最大的貿易夥伴，中國對制裁能否奏效至關重要。拜登政府已多次警告中國，為中國畫下了不要利用制裁俄羅斯帶來的商業機會，不要幫助俄羅斯規避出口管制，也不要處理其被禁止的金融交易等紅線。

報導指出，在俄羅斯陷入困境之際，中國出於國際地緣戰略考慮不願看到俄羅斯垮下去，也不想被認為屈從了美國的壓力。但另一方面，在西方國家強大的經濟實力及近乎全方位的制裁之下，中國對俄羅斯愛莫能助，同時更怕自己也遭制裁厄運。美國商務部長雷蒙多明確表示，如發現中國企業向俄羅斯出口用美國技術製造的半導體產品，美國可能「讓中國企業基本關門」。

而對一些中國企業來說，經濟利益、政府、輿論壓力、甚至「反外國制裁法」等帶來的法律規定等等矛盾都令他們在是否及如何不違反西方對俄制裁問題上舉步維艱。

儘管中國一直宣稱反對、不參加西方國家對俄羅斯實施的經濟制裁，但到目前為止的跡象顯示，在美國的強大壓力之下，中國實際上順從、遵守了制裁令。中國外交部發言人汪文斌曾在記者會上承認，「包括中國在內各國同俄的正常經貿往來已受到不必要的損害」。

媒體曾報導，指中石化已經叫停了一項在俄羅斯的可能價值5億美元的投資，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的項目。此外，中國銀行新加坡分行也已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。而由中國政府發起創建的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）3月初宣布暫停與俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。

白俄羅斯 投資 商務部

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