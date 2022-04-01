中歐峰會登場 歐盟施壓習李「棄俄」大戲料將上演

中國國家主席習近平。（新華社）

中歐峰會今天登場，中國國家主席習近平和國務院總理李克強與歐盟 領導人以視訊出席會議。這是俄烏戰爭以來，中歐領袖首度會談，中國是否在歐盟施壓下，承諾保持中立、不協助俄羅斯 ，引來全球關注。分析認為，中國的基調仍是「推進俄烏對話」，因為一旦讓步或清楚表態，不僅將失去與歐盟談判取消制裁的籌碼，還可能因此兩面不討好，反成為箭靶。

習近平及李克強今天與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執行委員會主席范德賴恩舉行網路視訊的中歐峰會。分析指出，中歐經濟關係是以往的主要話題，但這次會議時值俄烏戰爭未歇，以美國為首的西方國家正對俄羅斯進行制裁之際，迄今仍未明確表態是否跟進西方制裁或是支持俄羅斯的中國立場，反成為中歐峰會焦點。

德國之聲等外媒報導，中國對俄烏戰爭模棱兩可的態度，使中歐峰會在會前就有預測指雙方可能有進一步的摩擦。因為歐盟的目標是確保中國在俄烏戰爭的問題上保持中立，並遵守西方對俄的制裁。儘管北京試圖將烏克蘭 問題與中歐關係議題分開。

外媒引據不具名的歐盟官員在會前表示，這次峰會是決定歐中關係的關鍵時刻，在歐盟施壓下，中國如果表態與俄羅斯站在一起，那麼歐中關係勢必出現更負面的影響，中國也可能成為繼俄羅斯之後，西方國家下一個集體制裁的對象。

德國之聲報導引述德國馬歇爾基金會的專家斯莫爾認為，歐盟領導人將此次峰會視為一次對中國的「警示峰會」。 「歐盟領導人越來越意識到需要在與中國的關係中實現長期的再平衡，因為俄羅斯的入侵讓歐盟國家意識到依賴獨裁國家的風險。」

國際危機組織的中國問題分析家蕭嫣然指出，中國在峰會之後希望看到的是，歐盟領導人理解了中國對烏克蘭危機的立場，從而避免其影響未來的歐中關係。 「對中國來說，從這次峰會傳出的話語最好是能體現中歐致力於對烏克蘭人道主義援助的合作，以及推進對話。」

歐洲議會中國小組成員比蒂科菲爾在會前表示，不認為歐盟和中國會在這次峰會上能解決這些問題；儘管歐盟一再明確若不取消制裁，歐中投資協議的批准進程就無法繼續，「但恐怕中國領導人不會做出讓步。」

海牙戰略研究中心（HCSS）中國問題研究員特爾指出，「中國在歐盟有極為重要的出口市場，也想繼續利用這個市場。這次峰會展現中國如何力圖尋找平衡，以及如何分化歐盟和美國的關係。」