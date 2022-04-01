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李顯龍：中國壯大勢頭不可阻擋 脫鉤美國也會受傷害

中國新聞組／北京1日電
在美國訪問的新加坡總理李顯龍（左）會晤美國眾議院議長波洛西（右）並發表談話。（路透）
在美國訪問的新加坡總理李顯龍（左）會晤美國眾議院議長波洛西（右）並發表談話。（路透）

正在華盛頓訪問的新加坡總理李顯龍，在與美國總統拜登會晤後，3月30日到美國外交關係協會出席對話會，針對烏克蘭危機、全球化、氣候變化等問題表示看法，其間，「中國」一詞頻繁出現，他反對將中國踢出國際體系，稱美中若脫鉤，美國會承擔巨大經濟成本。 環時社評表示，「李顯龍的忠告，華盛頓該聽進去」。

環球時報引述新加坡聯合早報報導，李顯龍指出烏克蘭局勢的發展必然會對美中關係產生重大影響，「這會使他們關係緊張」，他希望美中能做出理性考慮並維持兩國關係。如果美中關係進一步惡化，將對整個亞太地區和世界造成嚴重的後果。

在回答有關全球化的問題時，李顯龍說，「中國會不斷發展壯大，勢頭不可阻擋，問題是如何將中國融入國際系統？你可以試圖阻撓，但是會隔離自己，並且為這段關係埋下長期隱患。或者你可以試著與中國合作，納入國際系統，雙贏互惠，希望之後會有建設性進展。」他提醒，中國是美國最大的貿易夥伴之一，是許多美企的製造基地，「這些鏈接一旦斷裂，美國也會受到傷害。」

據報導，李顯龍3月26日至4月2日赴美訪問，是東盟國家領導人在拜登上台後首次訪問華盛頓。作客美國外交政策智庫外交關係協會，發生在李顯龍會見拜登之後。

談及中國在烏克蘭問題上的立場，李顯龍說，我不認為在這個地區（亞太），中國會因為自己拒絕疏遠俄羅斯而付出什麼代價。這個地區所有的國家，他們都看重主權和「聯合國憲章」規定的原則，但與此同時，他們都希望和中國保持自己的關係，他們中一些國家和俄羅斯的關係也很重要，比如印度。中國事實上只是有自己的立場，他們說，「解鈴還須繫鈴人」」，換句話說，「請你們自己解決自己的問題」。

對於李顯龍如此「看中國」，環球時報社評表示，這不是李顯龍第一次對華盛頓做出善意提醒了。此前他就多次表達過類似看法，包括將中美兩個超級大國形容為相互依存的「連體雙胞胎」，警告美中衝突對世界是個「災難」等等。此外，李顯龍還多次表達了新加坡無法「選邊站」的態度。

社評強調，「大象打架草坪遭殃」。東盟國家不願被迫在中美之間選邊站，更擔心淪為大國博弈的角力場。新加坡算得上是在中美之間平衡得比較好的國家，但隨著美國對華戰略遏制的推進，做這種平衡已經變得越來越難。

社評最後語重心長提醒華府，「如果美國連新加坡這個親密朋友的忠告都聽不進去，那只能等著現實給它足夠深刻的教訓。」

新加坡 拜登 烏克蘭

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