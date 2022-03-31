押送改動員、刪慰安婦 中批日本新教科書竄改歷史

中國外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上表示，日本 軍國主義對外侵略擴張期間犯下的嚴重反人道罪行是國際公認的歷史事實，鐵證如山，不容竄改。

綜合中新社、環球網報導，日本29日審定通過239款高中教科書擬於明年開始使用，其中部分教科書將「強制押送」表述改為「動員」或「徵用」，12款社會教科書記載「獨島（釣魚 島）是日本固有領土」。此外，在很多審定通過的教科書中都刪除「戰時慰安婦」等表述或淡化相關史實。

汪文斌指出，在教科書審定上通過玩弄文字遊戲，模糊史實，淡化和逃避歷史罪責，是日方否認和歪曲自身侵略歷史的慣用伎倆。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。我們嚴肅敦促日方正視和反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以負責任的態度妥善處理歷史遺留問題，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

汪文斌表示，強徵「慰安婦」、強徵勞工 是日本軍國主義對外侵略擴張期間犯下的嚴重反人道罪行。「這是國際公認的歷史事實，鐵證如山，不容竄改。」

汪文斌強調，釣魚島及其附屬島嶼自古就是中國固有領土，中方對其擁有無可爭辯的主權。無論日方在教科書上搞什麼動作，都改變不了釣魚島屬於中國的事實。任何企圖損害中國領土主權的言行都是徒勞的。