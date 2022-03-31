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戴琪：下階段重新校準美中貿易關係 SEC再對中概股開鍘

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。（路透）
美國貿易代表戴琪。（路透）

美國貿易代表戴琪30日表示，政府下一階段的貿易政策主要目標，是重新校準美中貿易關係，檢驗中國如何落實第一階段貿易協議的承諾；美國的戰略不僅敦促中國改變，還要強力捍衛美國價值觀與經濟利益，避免受到中方不公平作法的影響。

戴琪將受邀出席聯邦眾議院歲出入委員會聽證會，說明「拜登政府今年貿易議程」，美國貿易代表署事先發布戴琪書面證詞。

戴琪表示，「與中國的競爭必須是公平的」，美國勞工、農民、生產者與企業主應能以優勢競爭，而非因為面臨不公平的、政府領導的非市場經濟作法而被迫出局。

戴琪歸納中國的作為有三，中方政府主導的產業規畫、壓迫勞動權利，與脆弱的環境監理。她指出，中國顯然只會遵守符合自身利益的貿易義務，這是他們的老招了；美國一再尋求並獲得中方承諾，卻只發現中方的後續行動和真實改變仍難以捉摸。

戴琪說，美國持續敞開對話大門，包含討論第一階段貿易協議；也必須認知到協議的局限性，回到聚焦改變中方行為的舊劇本上，「我們的戰略必須超越僅僅逼迫中國改變，也要包含強力捍衛美國價值觀與經濟利益，不受中國不公平經濟政策和作為的負面影響。」

她還說，要抵制中方作為，需要市場經濟體的一致行動，美國強化與盟友夥伴的往來，因為他們也受中方之害。

另外，美國證管會（SEC）30日依據「外國公司問責法」（HFCAA），將百度等五家中國公司列入列入有除牌下市風險的清單，原因是中國拒絕允許美國官員查看這些公司的稽核作業。

根據這項法律，來美上市的企業須開放稽核資料供美國當局查核，否則將被要求除牌下市。

最新一批名單包括富途控股、百度、愛奇藝、凱信遠達醫藥以及水產養殖設備公司Nocera。SEC表示，這些企業可提交申辯證據的截止時間為4月20日。

HFCAA要求來美上市的企業須開放稽核資料供美國當局查核，並須宣告公司是否由外國政府持有或掌控，還要求透過可變利益實體（VIE）在美掛牌的中國企業擴大揭露資訊，否則可能在三年內被要求下市。

另外，SEC已把10日公布的上一波HFCAA暫定清單轉入「確定名單」，這五家中企包括百勝中國、百濟神州、再鼎醫藥、盛美半導體以及和黃醫藥。此外，微博仍在暫定的名單上。

戴琪 百度 貿易協議

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