中俄外長會面 德媒：兩國維持「專制者聯盟」

中國國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫洛夫30日在安徽屯溪舉行會談。（新華社）

俄羅斯 外長拉夫洛夫和中國外長王毅 30日在安徽屯溪舉行會晤。據俄羅斯外交部發布的消息，兩國外長強調希望擴大雙邊的合作。中國方面譴責西方對俄羅斯實施的制裁，拉夫洛夫和王毅稱制裁措施是非法和非建設性的。

德國之聲報導，在烏克蘭 危機中，中國作為莫斯科的地緣政治夥伴，向俄羅斯提供明確的外交支持。迄今，中國拒絕譴責俄羅斯的戰爭行動，拒絕稱其為侵略，而是指責美國和北約應為衝突負責。

德國執政黨之一自民黨聯邦議院黨團副主席、資深外交政策政治家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）指出，眼下拉夫洛夫「會見所有願意見他的人」，以期向世界表明，俄羅斯並不孤立，這次訪問中國也出於這一考慮。

拉姆斯多夫認為，中國對俄羅斯的支持遠未達到莫斯科所希望的程度，但中國也不會和俄羅斯決裂，而是會維持這一「專制者聯盟」。另一方面，同中國維持良好關係的許多專制國家都十分在意「不干涉他國內政」這一原則，而俄羅斯入侵烏克蘭是最粗暴的干涉內政，因此中國如果不想將同這些國家的關係置於危險中，在外交上面臨極大挑戰，就如「行走在刀鋒上」。

據報導，拉姆斯多夫認為，俄中之間越走越近，可能使俄羅斯成為中國的「小夥伴」（junior partner）。目前俄羅斯正在被削弱，被孤立，經濟基礎被瓦解，而中國則準備好了把莫斯科拉到自己一邊成為小夥伴。即便這不是普亭願意看到的結果，但如果他繼續一意孤行，就會讓俄羅斯成為中國的附庸。