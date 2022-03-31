王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」
中國國務委員兼外長王毅昨與赴華參加會議的俄羅斯外長拉夫洛夫會談。王毅表示，經過國際風雲變幻新的考驗，中俄發展雙邊關係的意願更為堅定，且將向更高水平邁進。雙方並譴責西方在俄烏戰爭後對俄的制裁。由於這是俄烏戰爭後，中俄外長首次會晤，王毅的談話被美媒影射為一種表態。
拉夫洛夫出席在中國舉行的「第三次阿富汗鄰國外長會」，並在會外與王毅於安徽屯溪會談。據央視新聞報導，王毅在會談中表示，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。
拉夫洛夫表示，在國際形勢發展的關鍵時刻，俄中兩國元首保持戰略溝通，為推動俄中關係穩步發展和促進全球多極化發揮重要作用。俄方願同中方一道，持續加強高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。同時在國際和多邊舞台上，積極推進多極化進程，反對霸權主義和強權政治，維護聯合國憲章宗旨原則。
在談到俄烏戰爭議題方面，拉夫洛夫通報俄烏談判情況時表示，俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏進行和談，並同國際社會保持溝通。王毅說，「當前形勢下，我們支持俄烏雙方克服困難繼續和談」，「支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。」
美國之音報導強調了王毅在會談中所提及中俄關係「更為堅定」四字，並引用路透來自俄羅斯外交部聲明中說，「（中俄）雙方還譴責了莫斯科入侵烏克蘭之後遭受的所謂『非法』和『具有反效果』的西方制裁」。
報導稱，拉夫洛夫是俄烏戰爭以來首次訪問中國的俄方最高官員。在戰爭開始那天，王毅曾與拉夫洛夫通電話，聲稱「理解俄方在安全問題上的合理關切」。北京並一直拒絕譴責莫斯科，並不肯將俄軍的軍事行為稱做是侵略行為。
王毅30日和31日兩天在安徽屯溪主持第三次阿富汗鄰國外長會議。期間將召開有關阿富汗問題的「中美俄+」磋商機制會議，美方官員也將與會。
外交部發言人汪文斌昨天主持外交部例行記者會時，重申中俄合作三個「無上限」。「我們爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。」
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