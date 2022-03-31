王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」

中國外長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫洛夫（左）30日舉行會談。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅 昨與赴華參加會議的俄羅斯 外長拉夫洛夫會談。王毅表示，經過國際風雲變幻新的考驗，中俄發展雙邊關係的意願更為堅定，且將向更高水平邁進。雙方並譴責西方在俄烏戰爭後對俄的制裁。由於這是俄烏戰爭後，中俄外長首次會晤，王毅的談話被美媒影射為一種表態。

拉夫洛夫出席在中國舉行的「第三次阿富汗 鄰國外長會」，並在會外與王毅於安徽屯溪會談。據央視新聞報導，王毅在會談中表示，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。

拉夫洛夫表示，在國際形勢發展的關鍵時刻，俄中兩國元首保持戰略溝通，為推動俄中關係穩步發展和促進全球多極化發揮重要作用。俄方願同中方一道，持續加強高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。同時在國際和多邊舞台上，積極推進多極化進程，反對霸權主義和強權政治，維護聯合國憲章宗旨原則。

在談到俄烏戰爭議題方面，拉夫洛夫通報俄烏談判情況時表示，俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏進行和談，並同國際社會保持溝通。王毅說，「當前形勢下，我們支持俄烏雙方克服困難繼續和談」，「支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。」

美國之音報導強調了王毅在會談中所提及中俄關係「更為堅定」四字，並引用路透來自俄羅斯外交部聲明中說，「（中俄）雙方還譴責了莫斯科入侵烏克蘭之後遭受的所謂『非法』和『具有反效果』的西方制裁」。

報導稱，拉夫洛夫是俄烏戰爭以來首次訪問中國的俄方最高官員。在戰爭開始那天，王毅曾與拉夫洛夫通電話，聲稱「理解俄方在安全問題上的合理關切」。北京並一直拒絕譴責莫斯科，並不肯將俄軍的軍事行為稱做是侵略行為。

王毅30日和31日兩天在安徽屯溪主持第三次阿富汗鄰國外長會議。期間將召開有關阿富汗問題的「中美俄+」磋商機制會議，美方官員也將與會。

外交部發言人汪文斌昨天主持外交部例行記者會時，重申中俄合作三個「無上限」。「我們爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。」