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美方人員將協助調查東航空難 中方批准簽證

中國新聞組／北京31日電
東航空難，已進入善後處理階段，中國已經向美國調查人員發放簽證，前往中國協助調查東航客機空難。（新華社）
東航空難，已進入善後處理階段，中國已經向美國調查人員發放簽證，前往中國協助調查東航客機空難。（新華社）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，中國已經向美國調查人員發放簽證，前往中國協助調查東航客機空難。

本報系聯合報引述港媒報導，美國國家運輸安全委員會表示，除了該委會的調查人員，中方亦同時向美國聯邦航空管理局、失事客機製造商波音和737-800引擎製造商的技術顧問等發出簽證，可到中國參與調查，團隊希望在本周內出發，未知是否要遵循中方防疫規定接受隔離，雙方仍協商中。

由於涉事飛機是在美國設計和製造，根據國際協議，美國國家運輸安全委員會有權參與調查。

另據新華社消息，26日至29日，中國國務委員王勇在廣西梧州指導推進東航MU5735空難事故應急處置工作。他強調，要繼續保持攻堅狀態，持續深入做好現場搜尋，科學嚴謹調查事故原因，細緻穩妥開展善後工作，確保應急處置各項工作有力有序紮實推進。

王勇表示，妥善處理遇難者後事，做好遇難者家屬幫扶安撫，依法依規開展善後理賠。從嚴從緊從細落實好常態化疫情防控要求，堅持人物同防、防在前沿，嚴格執行分類閉環管理。深刻汲取事故教訓，舉一反三，對民航和各重點行業深入開展安全生產大檢查，堅決防範遏制各類事故發生，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

另據中國銀保監會消息，東航客機墜毀次日，銀保監會印發「關於做好東航客機墜毀事故保險理賠服務工作的通知」，部署行業主動排查承保客戶信息，充分尊重家屬意願，建立理賠綠色通道，同時嚴禁藉機炒作。22日，銀保監會指導飛機機身主要承保公司人保財險做好預付賠款相關工作。

截至29日，財產保險方面，承保飛機機身的人保財險、太保財險、平安財險、國壽財險合計向東方航空公司預付保險賠款1.16億元人民幣(約1825萬美元)。人身保險方面，相關保險公司根據客戶報案情況，積極開展保險理賠工作，目前已有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款，金額合計1485萬元。

保險 東航 簽證

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