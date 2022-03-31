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新冠疫情衝擊 中國首季GDP增速 估將跌破5%

中國新聞組／北京31日電

中國國務院總理李克強的政府工作報告將今年經濟增長目標設為5.5%左右，但3月以來，多地接連爆發新冠肺炎疫情，恐導致中國今年第1季GDP跌破5%。投資機構預估，疫情對中國今年首季GDP增速將造成0.3至0.7個百分點的負面衝擊。

3月以來，中國兩大經濟中心珠三角和長三角的中心城市：深圳與上海，接連爆發兩年多來最嚴重的疫情，被迫採取嚴格的封控措施，直接衝擊當地的服務業和線下消費。

上海「第一財經」指出，在各地較為嚴格的疫情防控要求下，市內和跨區域人員流動明顯下降，對線下聚集型、密切接觸型消費影響較大，旅遊出行、餐飲等下滑明顯。

深圳市零售商業行業協會近期發布的一項調查報告就顯示，深圳3月中旬封控一周期間，當地零售連鎖行業就大面積閉店，逾三成受調研企業當周營收損失超過1000萬元人民幣(約157萬美元)。

中金公司的監測顯示，中國水泥出貨率、建築鋼材成交量等都出現修復放緩甚至回落的跡象；3月中旬以來，中國全國整車貨運流量較2021年同期下降6.6%。

中金公司測算，截至3月18日，中國這波本土疫情影響省份數量和相關城市經濟體量都創下兩年來新高，預計疫情會對第1季GDP增速造成0.3至0.7個百分點的負面衝擊。

另據證券時報報導，疫情衝擊影響，截至29日下午10時，21至29日期間短短9天內，科創板和創業板累計71家企業IPO（首次公開發行）中止審查。

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