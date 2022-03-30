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中辦中美俄+會議 聚焦阿富汗 14國政要近日陸續到訪

記者陳言喬／綜合報導
中美俄+會議30至31日在安徽屯溪召開，由中國外長王毅（右）主持。圖為王毅24日和阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾（左）在喀布爾會談。（新華社）
中美俄+會議30至31日在安徽屯溪召開，由中國外長王毅（右）主持。圖為王毅24日和阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾（左）在喀布爾會談。（新華社）

俄烏戰爭，在中國外交立場備受美歐等西方國家質疑之際，中國外交部宣布，包括俄羅斯外交部長拉夫洛夫與美國代表等14國政要近日到訪中國。

14國除美俄以外，主要是東南亞與中亞各國。早前美國總統拜登召集歐洲領導人施壓北京不要以任何方式支援俄羅斯，讓中國對外處境出現尷尬局面，此刻有多國政要訪中，有利中國展現其主場外交優勢。

中國外交部發言人汪文斌28日表示，印尼、泰國、菲律賓、緬甸四國外長將於3月31日至4月3日分別對中國進行訪問。巴拿馬外長則於4月4日對中國進行訪問。

另，中國國務委員兼外長王毅30日起至31日在安徽屯溪主持召開第三次「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克六國外長或代表將出席。

此外，中國還邀請阿富汗臨時政府代理外長穆塔基參加，印尼和卡達外長將作為來賓受邀與會。

29日汪文斌在中國外交部例行記者會上進一步公布，經各方協商，30日於安徽屯溪舉行的阿富汗鄰國外長會期間，還將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。美國、俄羅斯、巴基斯坦三國阿富汗問題特別代表將出席。

他說，中美俄巴都是在阿富汗問題上有重要影響的國家，期待通過此次會議與第三次阿鄰國外長會形成積極呼應，進一步凝聚各方在阿富汗問題上的共識，推動地區國家和國際社會加大對阿富汗和平重建的支持，幫助阿富汗早日實現和平穩定與發展。

汪文斌在前一天的記者會上還說，期待國際社會向阿富汗提供更大支持，並呼籲美國切實承擔對阿富汗經濟重建的首要責任。

上周，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃公布，俄外長拉夫洛夫將參加3月31日在中國舉行的阿富汗鄰國外長會，俄媒稱，外界關注拉夫洛夫與王毅會面期間，可能談及俄烏局勢和中俄合作等問題。

至於四東協國家外長訪中，汪文斌表示，這再次體現中方同東盟（東協）鄰國間的親密友好關係，以及各方對推進中國東盟合作的高度重視。他說，今年是中國東盟全面戰略夥伴關係的起步之年。中方期待通過此訪，與各方共同落實好去年中國東盟建立對話關係30周年紀念峰會成果共識，攜手打造和平友好的共同家園。

阿富汗 俄羅斯 王毅

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