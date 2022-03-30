習家軍骨幹 應勇年齡因素卸任湖北書記 傳將入京

應勇2022年3月29日卸任湖北省委書記一職，圖為應勇資料照。(Lintao Zhang/Getty Images)

中共 20大將於今年底舉行，省級「一把手」人事依例進入頻繁調動期。中共中央29日宣布湖北、青海、寧夏三省區書記換人，其中卸任的湖北省委書記應勇最受矚目。應勇被外界視為「習家軍」骨幹成員，在疫情 爆發之際臨危受命主政湖北。據北京消息人士透露，應勇料將在今年秋舉行的中共20大後入京。

湖北省29日召開領導幹部會議，中央組織部副部長傅興國宣布王蒙徽同志 任湖北省委委員、常委、書記，應勇同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。新華網稱「應勇同志因年齡原因不再擔任省委書記職務。」

應勇表示完全擁護黨中央的決定，他稱有幸在770個日夜與湖北人民一起團結奮鬥，「我由衷地感到，湖北能夠戰勝疫情，能夠浴火重生，能夠取得高質量發展的新成效，是習近平總書記親自指揮、親自部署的結果。」日後他會繼續關注湖北、支持湖北。

應勇出生於1957年11月，長期在浙江政法系統工作。曾任紹興市公安局局長、省公安廳副廳長、紀委副書記、省監察廳廳長，省高級人民法院院長，上海市高級人民法院院長、上海市委組織部部長、市委副書記、常務副市長等職。

應勇2017年1月出任上海市市長，2020年2月新冠疫情在武漢爆發後被調任湖北省委書記，當時被視為臨危受命處理疫情，他被視為20大「黑馬」，仕途曾一度看漲。

目前應勇仕途的「下一步」成謎，官方僅提及「年齡」因素，但並未在公告中提及應勇的去向。

港媒引述北京消息人士指，應勇抗疫有功，20大後料其將進京任職。應勇是政法系統老兵，其新職料與政法工作相關。