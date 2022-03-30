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湖北、青海、寧夏3省一把手換人 都是60後、學者型

中國新聞組／北京30日電
照片從左至右分別為湖北省委書記王蒙徽、青海省委書記信長星、寧夏回族自治區黨委書記梁言順。（取材自觀察者網）
照片從左至右分別為湖北省委書記王蒙徽、青海省委書記信長星、寧夏回族自治區黨委書記梁言順。（取材自觀察者網）

中國湖北、青海和寧夏省區委書記換人，3人都是60後（1960年後出生），這是20大前中國地方大員的重大調動，實現幹部年輕化和知識化。3省區原書記皆因屆齡退休，其中住房和城鄉建設部部長王蒙徽接替應勇，出任湖北省委書記。

新華社報導，中共中央日前決定，王蒙徽任湖北省委書記，應勇不再擔任湖北省委書記。公開資料顯示，王蒙徽今年62歲，曾在廣東工作多年，曾任過福建省副省長、廈門市委書記、瀋陽市委書記、住房和城鄉建設部部長。

今年65歲的應勇在2020年新冠疫情暴發初期，從上海市市長任上被調派到當時的疫情重災區湖北，出任中共湖北省委書記。

青海省委書記則由省長信長星升任，信長星今年59歲，曾在勞動人事部、勞動部、勞動和社會保障部工作。王建軍不再擔任青海省委書記。寧夏部分，中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順接替陳潤兒，出任寧夏回族自治區黨委書記。梁言順今年60歲，在中共中央黨校工作多年，2017年擔任中央國家機關工委副書記。

中新網報導，三位新書記履歷豐富，中央地方交流任職，他們也是學者型官員履新省級黨委「一把手」。從履歷來看，新任湖北省委書記王蒙徽是工學博士，1978年，18歲的他進入清華大學建築系學習。畢業後留校任教的王蒙徽不僅當了副教授，還曾任建築學院院長助理、黨委副書記。

新任寧夏回族自治區黨委書記梁言順也是學者型官員，他是經濟學博士，還是博士生導師。

另據香港01報導，中共中央政治局28日下午召開會議，官方媒體對於會議內容幾乎隻字未提，只有籠統的一句會議「研究近期有關工作」。

29日，中共官方就重磅宣布三位省級大員的職務調整。像28日的政治局會議這般，對會議主題不報導的情況很少見。這也是繼連續調動三位副省部級官員之後，中共政壇更重量級的人事變更。

中共將在今年下半年舉行20大。照慣例，在20大召開前，省級行政區黨政「一把手」都將成為新一屆中央委員，省級黨委副書記及一部分重要城市黨委書記將成為中央候補委員。分析認為，未來三個月，包括上海、天津、山東在內的省級行政區將召開黨代會，選出新一屆領導班子和中共20大代表。

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