我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

手機有大學軍訓照 中國留學生遭澳洲取消簽證、遣返

中國新聞組／北京30日電
中國大學生參與軍事訓練，體驗軍旅生活。(中新社)
中國大學生參與軍事訓練，體驗軍旅生活。(中新社)

中國外交部29日說，近期澳洲數度對中國留學生進行盤查，檢查手機及個人物品，認定大學軍訓課為「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，中方已向澳方提出嚴正交涉。

環球網報導，中國外交部29日召開例行記者會。發言人汪文斌答覆記者提問時表示，近期澳洲邊境執法人員數次針對中國赴澳留學人員入境雪梨進行無端盤查，檢查手機及個人物品，並將中國大學組織軍訓認定為所謂的「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，損害中國赴澳留學人員的正當合法權益。

他說，中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出嚴正交涉，駐澳使領館已於第一時間向中國相關留學生提供了領事協助。

汪文斌說，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳。敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。

中國日報報導引述知情人士稱，近日，一名中國赴澳洲留學生在雪梨國際機場入境時遭澳方無端盤查，後被遣返。

報導稱，該名留學生從自助通道入境，提取行李後，被澳邊境執法人員攔截盤問並檢查其手機和行李，但未查到違法違規物品。澳執法人員將中國大學組織軍訓認定為所謂「軍事訓練」，以其隱瞞所謂「軍事訓練」經歷為由，拒絕入境並當場取消簽證。

消息人士並稱，一個月前，另一名中國赴澳留學生在雪梨國際機場入境時遭澳邊境執法人員無端盤查，後被遣返。澳方在手機中發現其在中國國內就讀大學期間部分軍訓照片，以其隱瞞所謂「軍事訓練」經歷為由拒絕入境，當場通知其簽證被取消並原路遣返。

中國留學生 遣返 手機

上一則

掏500萬美元設家族辦公室非難事？中國富豪奔往新加坡

下一則

許家印又賣家產 深圳豪宅降價1.2億元 以2.8億元拋售

延伸閱讀

與領先大學背道而馳？麻省理工恢復要求SAT或ACT成績

與領先大學背道而馳？麻省理工恢復要求SAT或ACT成績
矽谷科技員工逾21歲無證移民子女 居留面臨危機

矽谷科技員工逾21歲無證移民子女 居留面臨危機
整點快訊／南加救護車員工 涉嫌運送過程性侵青少年

整點快訊／南加救護車員工 涉嫌運送過程性侵青少年
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

熱門新聞

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，東航空難搜救工作尚未發現倖存者。（圖／取自央視新聞）

東航空難／管制員發現飛機急墜 多次呼叫機組卻沒回音

2022-03-22 21:16

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返