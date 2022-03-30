孫春蘭為何至今沒去上海督導疫情? 網猜跟李強有關

上海疫情持續惡化後，宣布分區封控引發民怨。(路透)

上海疫情 持續惡化後，宣布分區封控引發民怨。中央此時批准上海市委秘書長諸葛宇杰出任市委副書記，被認為緊要關頭「換人」，但港媒分析這次人事調動無關疫情，上海抗疫窘態未必影響上海書記李强仕途。而「抗疫救火隊長」副總理孫春蘭至今仍未去上海督導，也被點出顯現上海的特殊之處。

據香港明報報導，51歲的諸葛宇杰，是省級黨委首名70後副書記，他是地道的上海本土派，市委秘書長一職，就是市委書記李強的「大管家」。前副書記于紹良2月升任正部級「人民日報」總編輯，顯現諸葛宇杰的晉升是20大前人事布局的一部分，與當前上海的疫情防控不相及。

文章指出，若說因上海書記李強地位與孫春蘭相等，孫春蘭去指導上海抗疫或會尷尬的話，天津書記李鴻忠、廣東書記李希及原任新疆書記陳全國，同樣是政治局委員，但孫春蘭在今年1月去了天津，去年6月去了廣東，前年7月去了新疆，都是在當地疫情嚴峻之時，指導抗疫工作。

上海今次抗疫的種種怪象，或與今年將開20大有關。歷任上海書記，除陳良宇一人落馬受查外，江澤民、朱鎔基、吳邦國、黃菊、習近平 、俞正聲、韓正離滬後無一例外都升任政治局常委。

文章認為，按此規律，在浙江曾當過習近平「大管家」的李強，也被視為今年20大上「入常」的大熱人選。上海是現任政治局常委兼常務副總理韓正的老巢，諸葛宇杰就是韓離滬前提拔的市委常委兼秘書長。上海也是習近平政治發跡地之一，上海本土幹部也是習的人事基本盤之一。

上海官場地位特殊，今次上海抗疫的窘態未必會影響李強等人的仕途；何況此波疫情雖然凶猛，但至今尚未傳出因疫死亡的案件。

多維新聞報導，距離20大還有半年多的時間。在現任政治局的25名委員中，依照以往政治局委員不成文的「七上八下」（67歲可連任，68歲要退休 ）年齡規定，現任全國人大常委會委員長栗戰書和國務院常務副總理韓正將在20大卸任。算上另外將退休的劉鶴、孫春蘭、楊潔篪等九人，政治局將有11個委員名額空出。