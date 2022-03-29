中國將辦「中美俄+」磋商機制會議 王毅會見美俄代表

中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社

為協商阿富汗 問題，中國外交部發言人汪文斌29日表示，經各方協商，將於30、31日舉行的阿富汗鄰國外長會期間，召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議，中國國務委員兼外交部長王毅 將會見各方代表，包括美國、俄羅斯、巴基斯坦三國。由於時機敏感，是否除阿富汗議題外還會觸及烏克蘭 局勢，受到關注。

汪文斌表示，經各方協商，在3月30日至31日於安徽屯溪舉行的第三次阿富汗鄰國外長會期間，將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

他說，該會議由中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇主持，美國、俄羅斯、巴基斯坦三國的阿富汗問題特別代表將出席，王毅將集體會見各方與會代表。

汪文斌還說，中美俄巴都是在阿富汗問題上有重要影響的國家，期待通過此次會議與第三次阿鄰國外長會形成積極呼應，進一步凝聚各方在阿富汗問題上的共識，推動地區國家和國際社會加大對阿富汗和平重建的支持，幫助阿富汗早日實現和平穩定與發展。

值得注意的是，王毅曾在本月初表示，中方願在需要的時候，和國際社會一起就烏克蘭問題展開必要的斡旋，並承諾向烏方提供援助物資。

因此，雖此次磋商機制會議主題是阿富汗問題，但同時聚集中國、俄羅斯、美國代表，是否額外觸及當前的烏克蘭局勢受到關注。