迴避「中國夢」被批、憂眾星發表挺烏言論? 中國再度不轉播奧斯卡

中國今年不轉播奧斯卡，被指與入圍奧斯卡最佳紀錄長片的「登樓嘆」有關。(取材自IMDb)

第94屆奧斯卡 頒獎典禮27日舉行，中國並未轉播。美媒引述分析人士表示，儘管中國一直追求好萊塢時尚美學標準，但為了迴避本屆入圍 的紀錄片「登樓嘆」（Ascension）所引發對「中國夢」的批判，還有眾星可能發表親烏克蘭言論，中國決定「關門」，至此已連續兩年不轉播。

美國之音報導，中國去年不轉播的原因，外界猜測跟描述香港反送中抗爭的紀錄片「不割席」入圍，以及去年獲得奧斯卡最佳導演 趙婷執導的「無依之地」入圍有關，因為趙婷早前曾說過中國是個充滿謊言的地方，讓中國擔心奧斯卡頒獎典禮上可能會出現一些不利中國的言論。

今年，中國大陸第二度不轉播奧斯卡，台灣的「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚認為，此舉估計與入圍奧斯卡最佳紀錄長片的「登樓嘆」有關。

雖然該片最終未獲獎，但其內容描述中國底層勞工、中產階級到金字塔富豪的生活，充分顯露中國勞役不均與貧富差距的現況，是對「中國夢」毫不留情的批判。

他表示，在奧斯卡傳統，影視明星會在頒獎典禮上針對時事發言，今年歐美電影市場對於俄羅斯入侵烏克蘭一致抵制，而這些言論未必跟中國的思想一致，因此中國並不樂見。

「中國有各種不同的政治地雷，誰踩到誰就會炸掉。」藍祖蔚指出，基努李維日前聲援西藏觸動了中國的敏感神經，其影視作品遭多家串流平台下架。早期的美國影星李察吉爾拍攝西藏議題，都難逃被封殺的命運。

不過，雖然官方並未轉播奧斯卡典禮，在網上仍然有零星討論、也有完整的頒獎名單公布；威爾史密斯怒甩巴掌在微博上仍引起網友關注。

【小檔案】

登樓嘆Ascension

母親是中國人的美籍導演金頓(Jessica Kingdon)走訪中國50多個地方，記錄底層民眾與上流人士的生活，呈現「中國夢」裡的鴻溝。該片入圍奧斯卡後得獎呼聲高，最後未獲獎。