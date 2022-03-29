我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

迴避「中國夢」被批、憂眾星發表挺烏言論? 中國再度不轉播奧斯卡

中國新聞組／北京29日電
中國今年不轉播奧斯卡，被指與入圍奧斯卡最佳紀錄長片的「登樓嘆」有關。(取材自IMDb)
中國今年不轉播奧斯卡，被指與入圍奧斯卡最佳紀錄長片的「登樓嘆」有關。(取材自IMDb)

第94屆奧斯卡頒獎典禮27日舉行，中國並未轉播。美媒引述分析人士表示，儘管中國一直追求好萊塢時尚美學標準，但為了迴避本屆入圍的紀錄片「登樓嘆」（Ascension）所引發對「中國夢」的批判，還有眾星可能發表親烏克蘭言論，中國決定「關門」，至此已連續兩年不轉播。

美國之音報導，中國去年不轉播的原因，外界猜測跟描述香港反送中抗爭的紀錄片「不割席」入圍，以及去年獲得奧斯卡最佳導演趙婷執導的「無依之地」入圍有關，因為趙婷早前曾說過中國是個充滿謊言的地方，讓中國擔心奧斯卡頒獎典禮上可能會出現一些不利中國的言論。

今年，中國大陸第二度不轉播奧斯卡，台灣的「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚認為，此舉估計與入圍奧斯卡最佳紀錄長片的「登樓嘆」有關。

雖然該片最終未獲獎，但其內容描述中國底層勞工、中產階級到金字塔富豪的生活，充分顯露中國勞役不均與貧富差距的現況，是對「中國夢」毫不留情的批判。

他表示，在奧斯卡傳統，影視明星會在頒獎典禮上針對時事發言，今年歐美電影市場對於俄羅斯入侵烏克蘭一致抵制，而這些言論未必跟中國的思想一致，因此中國並不樂見。

「中國有各種不同的政治地雷，誰踩到誰就會炸掉。」藍祖蔚指出，基努李維日前聲援西藏觸動了中國的敏感神經，其影視作品遭多家串流平台下架。早期的美國影星李察吉爾拍攝西藏議題，都難逃被封殺的命運。

不過，雖然官方並未轉播奧斯卡典禮，在網上仍然有零星討論、也有完整的頒獎名單公布；威爾史密斯怒甩巴掌在微博上仍引起網友關注。

【小檔案】

登樓嘆Ascension

母親是中國人的美籍導演金頓(Jessica Kingdon)走訪中國50多個地方，記錄底層民眾與上流人士的生活，呈現「中國夢」裡的鴻溝。該片入圍奧斯卡後得獎呼聲高，最後未獲獎。

奧斯卡 入圍 導演

上一則

港鐵凍結票價 連3年不上調 3.8%優惠至元旦

下一則

大疆無人機捲入俄烏衝突? 遭德國電商下架

延伸閱讀

克里斯洛克2016奧斯卡開亞裔玩笑 李安曾聯名抗議

克里斯洛克2016奧斯卡開亞裔玩笑 李安曾聯名抗議
奧斯卡／威爾史密斯打人梗圖瘋傳 蝙蝠俠、羅賓也有事

奧斯卡／威爾史密斯打人梗圖瘋傳 蝙蝠俠、羅賓也有事
細數奧斯卡史上典禮意外 不只打人 裸男、頒錯獎等都有

細數奧斯卡史上典禮意外 不只打人 裸男、頒錯獎等都有
蘋果在奧斯卡締造紀錄 Apple TV+電影首奪最佳影片

蘋果在奧斯卡締造紀錄 Apple TV+電影首奪最佳影片

熱門新聞

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇