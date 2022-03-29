大疆無人機捲入俄烏衝突? 遭德國電商下架

大疆產品遭德國電商下架。（中新社）

開戰超過一個月的俄烏衝突，讓中國大疆面臨風波。由於俄烏雙方大量將大疆無人機用於砲兵校射和偵察，近日，德國 最大的電子零售商MediaMarkt下架了大疆無人機，引發外界猜測。大疆28日聲明，稱大疆及其合作夥伴遭受「水軍（網軍）刷屏攻擊」，才使MediaMarkt基於安全考慮進行暫時下架。

環球時報報導，烏克蘭 副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）16日在推特(Twitter)發表致大疆的公開信，聲稱「俄羅斯 使用大疆產品來為導彈提供導航」，要求大疆停止與俄羅斯往來等。

大疆之後回覆該公開信，強調大疆產品不適用於軍事用途，大疆並不掌握用戶的數據。與此同時，大疆提出如果烏克蘭政府有明確政策，可以在烏克蘭全境設立地理圍欄。

報導引述大疆方面表示，費多羅夫或混淆了民用多旋翼無人機與可以指示目標的大型軍用無人機，而為導彈引導目標，顯然非用來拍照攝影的民用無人機能夠完成。

另據觀察者網報導，大疆並澄清，指大疆對俄羅斯單方面開放的說法是無稽之談，大疆的民用無人機也無法直接引導導彈，俄羅斯方面更不需要依靠大疆提供的功能進行操作員位置追溯。

但環球時報報導，事件持續發酵，大批網友到大疆海外社交平台帳號、海外合作夥伴帳號留言，有人在德國最大電子零售商MediaMarkt帳號下要求封殺大疆產品，MediaMarkt隨後下架大疆無人機。

大疆28日的聲明表示，上周大疆及全球合作夥伴的社交媒體帳號均遭受「協同一致的水軍刷屏攻擊」，誹謗大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來困擾。

聲明表示，德國MediaMarktSaturn零售集團是大疆多年的合作夥伴，也是「這起網路暴力事件」的受害者之一，25日他們考慮安全原因暫停了電商與門店的大疆無人機銷售，關於這一事件雙方仍在溝通和討論中。

大疆又稱，全球運營的商業公司在國際局勢中，難免受到不同方面的壓力。大疆最重視依法合規，除內部設立專門的合規團隊，會要求上下游合作夥伴遵守所在地區法律法規，嚴格按照國際規則行事，包括所有有業務運營的國家和地區的法律法規。

大疆是全球無人機龍頭品牌，2021年全球市占率高達76％。但也許樹大招風，美國自2017年起，陸續禁止美軍等政府單位使用中製無人機，理由是可能會將敏感飛行數據傳回中國。