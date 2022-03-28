一帶一路卡關 王毅親赴尼泊爾也沒用 尼國媒體揭原因

中國外長王毅日前訪問尼泊爾，尼國向中國表示，「貸款不是尼泊爾目前所希望的，而是在贈款援助下尋求從中國獲得更多項目」。（取材自中國外交部網站）

中國外長王毅 日前訪問尼泊爾，在推動「一帶一路 」方面未獲明顯進展，中尼簽署九大協議中，無一涉及「一帶一路」，尼泊爾媒體披露尼方諸多要價。

據「加德滿都郵報」27日報導，尼泊爾和中國26日簽署了九項協議和文件，從草地到鐵路，從疫苗到經濟和技術合作，但沒有一項是關於「一帶一路」倡議的，尼泊爾官員表示還需要更多的談判。

王毅26日在加德滿都同尼泊爾外長卡德加（Narayan Khadka）舉行會談後，兩國簽署了九項協議。

尼泊爾總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）26日晚些時候在加德滿都總理府會見王毅時，要求中國向尼泊爾提供更多的資助和新的項目。

尼泊爾總理德烏帕的發言人稱，德烏帕在與王毅會晤時強調，「貸款 不是尼泊爾目前所希望的，而是在贈款援助下尋求從中國獲得更多項目」。

中國與尼泊爾26日簽署的協議沒有一項與「一帶一路」倡議有關。德烏帕要求更多的「贈款」項目，而不是貸款項目。

在談判期間，尼泊爾一方堅持要求中國提供贈款，如果必須提供貸款，則應是「軟性貸款」或「優惠貸款」。

報導指出，軟性貸款或優惠貸款以最低利率提供，而中國政府在「一帶一路」項目下提供的貸款往往利率較高，回報期較短。

尼泊爾財政部一位高級官員表示：「我們還設定了上限。一帶一路項目軟性貸款利率不得超過2%。此外，還款時間應按照國際標準執行，或按照世界銀行、亞洲開發銀行和其他機構執行的利率。」

尼泊爾方面還表示，「一帶一路」下的項目應該對所有人開放，這意味著投標權不能只保留給中國企業。

另一位熟悉事態發展的尼泊爾官員說，與中國就「一帶一路」項目的談判將繼續進行。