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談俄烏局勢 秦剛：不希望對中美關係造成連帶傷害

記者羅印冲/即時報導
中國駐美大使秦剛。取材自央視新聞
中國駐美大使秦剛。取材自央視新聞

俄烏戰爭以來，北京立場備受關注。據中方發布，中國駐美國大使秦剛日前接受鳳凰衛視訪問時表示，中方不希望看到烏克蘭危機令中美關係造成進一步的連帶傷害，引起各界關注。

根據中國駐美大使館網站27日消息，秦剛20日接受鳳凰衛視《風雲對話》節目專訪時稱，中美關係充滿了挑戰，可以說麻煩已經夠多了，中方不希望看到烏克蘭危機令中美關係造成進一步的連帶傷害。

秦剛指出，中方認為，烏克蘭局勢之所以發展至兵戎相見的地步，並不是一天兩天形成，中國有句古話，叫「冰凍三尺非一日之寒」，它是有著深刻的複雜歷史背景。那麼也就是說，可以倒推到30年前，當前蘇聯解體的時候，歐洲的地緣政治、歐洲的安全格局就已經受到了巨大的衝擊。在北約東擴問題上，俄羅斯感到被北約欺騙了，所以被步步地緊逼，逼到牆角。

他質疑，美國和北約和俄羅斯談了這麼多年，最後戰爭還是爆發了，「這不值得反思嗎？那為什麼讓中國來承擔這樣的責任呢？」他認為，看問題要客觀要公正，不僅要看現實也要看歷史，所以這就是中國為什麼在烏克蘭問題上，採取的是客觀公正的立場和負責任的態度。

秦剛又稱，美國一些人對中國的發展意圖產生嚴重誤解和誤判，有人認為中國就是要搞專權，中國對世界構成威脅，中國就是要挑戰甚至要取代美國，這種嚴重的誤解誤判，導致對華政策偏離了正確方向。

秦剛 烏克蘭 俄羅斯

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