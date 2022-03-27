中美審計監管談判 中媒放風：有望打破長期僵局

中美關係牽動國際局勢和格局。取材自觀察者網

中媒披露，部分中概股公司和投資 機構27日參加了中國證監會舉行的視訊交流，報導引述接近監管部門的業內人士表示，中美雙方在審計監管合作方面相向而行，努力尋求解決方案。報導又引述資深會計師透露，中美有望打破審計監管合作的長期僵局。報導透露出正面和積極訊號，或有利於資本市場運作。

根據有官方背景的觀察者網報導，針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，一位接近監管部門的業內人士表示，「應當說，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益」。

報導證實，部分中概股公司和投資機構27日參加了中國證監會舉行的一場視訊交流，會議主要聽取了市場人士對中概股近期情況的意見。

關於市場普遍關心的中美審計監管合作進展，中國證監會方面並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示，「雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。」這與美方近期披露的訊息是一致的。

中國證監會提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的訊息為準，不要盲目跟風。

報導並引述一位資深會計師表示，最近幾個月，中美雙方監管機構的良好互動有望打破審計監管合作的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度盡快達成合作安排。