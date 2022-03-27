戴琪擬重啟貿易調查 加大對中施壓 葉倫有不同想法

美國貿易代表戴琪近日警告，美國將更積極向中方施壓。(路透)

白宮的中國政策出現分歧？美國貿易代表戴琪 近日警告，美國將更積極向中方施壓，並透露美國正在準備一種新的對華貿易政策做法。她並稱美國不會停止推動挑戰中國，促使她改革。但美國財政部長葉倫 周五表示，因中國與俄羅斯 的關係而制裁中國「在這個時候是沒有必要的，也是不合適的」。

路透報導，戴琪表示，美國正準備新的中國貿易政策做法，強調會更積極施壓中國。她並未提供相關細節，但指華府需要新的、更有效率的工具，來捍衛經濟利益，強化對中國的競爭力。她強調：「我們需要把規則翻到新的一頁。」

報導引述知情人士指，美國可能對中國啟動新的貿易調查，而這恐導致對中國加徵關稅，甚至禁運。美方正考慮對中國的行業補貼做法採取新一輪的301條款調查。前總統川普和中國大打貿易戰時，曾引用這項條款對中國數以千億美元計的商品加徵關稅。

法廣引述外媒報導，美國財政部長葉倫25日接受訪談時指出，因中國與俄羅斯的關係而制裁中國，是沒有必要的，也不合適的。而華盛頓同時希望這個亞洲巨人不會為俄羅斯的戰爭行動提供救助。

美國總統拜登先前已警告中國，如果在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中幫助俄羅斯，中國將面臨「後果」。

葉倫指出，如果中國向俄羅斯提供武器，或者試圖逃避美國對俄羅斯金融系統和中央銀行實施的制裁，「我們會非常擔心」。她不認為會發生這種情況，但希望中國了解他們目前所面臨的複雜情況。

烏克蘭戰事影響經濟，葉倫警告汽油價格的升級可能會持續，汽油價格可能會再次上漲。美國正在盡一切努力與夥伴合作，確保全球供應充足，確保歐洲的石油和天然氣供應充足。