憂影響全球經濟 上海「不能封城」

3月24日，上海閔行區古美社區衛生服務中心家庭醫生黃鵬宇前往平吉一村居民家中探訪。（新華社）

上海新冠本土確診病例及無症狀感染者持續攀升，儘管「封城 」呼聲不斷，上海仍堅持探索在「核酸檢測＋抗原自檢（快篩）」模式下達成「動態清零」。官方和專家表示，上海一旦「停下來」，將影響整個國家和全球的經濟，所以上海「不行」封城，而全部的上海市民也應該有這樣的大局觀。

中國通報26日全國新增本土新冠肺炎感染者5550例，其中上海2678例，比例將近一半，並再創上海新增單日新高。曾被稱為「精準防疫 模範生」的上海疫情 持續嚴峻，有輿論及網民促官方儘速封城清零，但上海堅持探索「不封城也能達到『動態清零』目標」的抗疫新模式。

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡昨天在上海市新冠疫情防控工作新聞發布會上表示，上海探索「重點區域+非重點區域，核酸檢測+抗原自檢」的方式是被逼出來的，第一個原因是病毒傳得快，第二個特點就是城市的特點。網上有人建議就下定決心封上三、五天或一周不行嗎？他必須告訴大家「不行」。

為什麼不行？「因為上海我們這個城市承載了不僅僅是上海人民自己的上海，我們這個城市還承載了在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。」吳凡舉例，如果上海市停下來，東海上會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。全部的上海市民應該有這樣的大局觀。

吳凡說，上海市民需要用上海城市「認真，仔細」的精神和特質，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。

吳凡的說法在微博引發熱議。中央社報導，許多網民批評上海以經濟為由不封城，「再不封，基層人員就要崩潰了」，「上海老百姓的命不如經濟嗎？」也有許多網民支持不封城，認同上海探索防疫新模式，但也呼籲要防止上海的病例外溢到其他省市。

3月22日，外語志願者劉萌子（右）與丈夫張葉展示他們參與制作的國際社區檢測現場使用的英文版服務用語。（新華社）

多維新聞評論稱，「在動態清零和正常生活之間保持平衡」的上海防疫模式，是「上海在進行了不起的防疫探路試驗」。用復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的說法是「陶瓷店裡抓老鼠，我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響」。

德國之聲報導分析，上海目前採取的措施，是否意味著中國將選擇「生活正常化」與「動態清零」共存的防疫路線能，成為中國之後防疫路線的借鏡，引發關注。