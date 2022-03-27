我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

有國安疑慮？2電信中企被美列黑名單

記者林則宏／綜合報導
中國電信美洲公司被列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。（美聯社）
中國電信美洲公司被列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。（美聯社）

美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間25日以「國家安全」為由，宣布將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）有限公司，及俄羅斯卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）等，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。

FCC去年3月12日最先將華為、中興、海能達、海康威視和大華股份列入安全風險清單，加上今年新一波制裁，累計目前清單已有七家中企和一家俄企遭列名。被列入清單後，上述公司的設備將被禁止在美國電信網絡中使用，這些公司也將無法獲得新的設備牌照。

環球網報導，中國駐華盛頓大使館針對美方頻繁打壓表示，「FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。」並要求美方應立即停止對中國企業的無理打壓，聲明強調，中方將採取必要措施，堅決維護企業的合法權益。

觀察者網報導稱，早在2019年，FCC就曾以「國家安全」為由，拒絕中國移動國際美國子公司「214牌（國際電信業務）」申請。2021年10月，FCC又吊銷了中國電信美洲公司在美國的214牌照，要求中國電信美洲公司在決定公布的60天之內停止在美國的服務。

本月16日，FCC再以「國家安全」為由，撤銷中信國際電訊美國公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。

中國工信部隨後發表聲明，對FCC前述決定表達堅決反對。工信部稱，美方在未列出中國企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

商務部發言人高峰也表示，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業。高峰強調，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，立即停止將經貿問題政治化的錯誤做法，為包括中國企業在內的各國企業在美經營創造一個公平、穩定的市場環境。

俄卡巴斯基實驗室在一份聲明中回應稱，它對FCC的決定感到失望，併申明美方決定是基於政治理由做出的，而不是對卡巴斯基產品和服務完整性的全面評估。

商務部 大使館 俄羅斯

上一則

官方確認東航132人全罹難 未檢出炸藥 第2個黑盒找到

下一則

戴琪擬重啟貿易調查 加大對中施壓 葉倫有不同想法

延伸閱讀

美國萬稅 省稅有道 了解三個W和九個課稅友好州

美國萬稅 省稅有道 了解三個W和九個課稅友好州
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
美國務卿將訪以色列 爭取對基輔支持

美國務卿將訪以色列 爭取對基輔支持
中專家：拜登豁免中國商品關稅 是因期中選舉壓力

中專家：拜登豁免中國商品關稅 是因期中選舉壓力

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難