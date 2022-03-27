有國安疑慮？2電信中企被美列黑名單

中國電信美洲公司被列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。（美聯社）

美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間25日以「國家安全」為由，宣布將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）有限公司，及俄羅斯 卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）等，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。

FCC去年3月12日最先將華為、中興、海能達、海康威視和大華股份列入安全風險清單，加上今年新一波制裁，累計目前清單已有七家中企和一家俄企遭列名。被列入清單後，上述公司的設備將被禁止在美國電信網絡中使用，這些公司也將無法獲得新的設備牌照。

環球網報導，中國駐華盛頓大使館 針對美方頻繁打壓表示，「FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。」並要求美方應立即停止對中國企業的無理打壓，聲明強調，中方將採取必要措施，堅決維護企業的合法權益。

觀察者網報導稱，早在2019年，FCC就曾以「國家安全」為由，拒絕中國移動國際美國子公司「214牌（國際電信業務）」申請。2021年10月，FCC又吊銷了中國電信美洲公司在美國的214牌照，要求中國電信美洲公司在決定公布的60天之內停止在美國的服務。

本月16日，FCC再以「國家安全」為由，撤銷中信國際電訊美國公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。

中國工信部隨後發表聲明，對FCC前述決定表達堅決反對。工信部稱，美方在未列出中國企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

商務部 發言人高峰也表示，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業。高峰強調，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，立即停止將經貿問題政治化的錯誤做法，為包括中國企業在內的各國企業在美經營創造一個公平、穩定的市場環境。

俄卡巴斯基實驗室在一份聲明中回應稱，它對FCC的決定感到失望，併申明美方決定是基於政治理由做出的，而不是對卡巴斯基產品和服務完整性的全面評估。