中國輿論大肆捧俄貶烏 北京體制內學者看不下去

俄羅斯 入侵烏克蘭 月餘，期間中國輿論捧俄貶烏，北京體制內學者蘇小玲撰文痛批這是隔岸觀火、以此取樂的變態心理，並質疑駐美大使秦剛 對於中國就俄烏戰爭的立場說明，易引發誤解。

中美印象網站25日轉載前「影響力中國網」總編輯、北京改革與發展研究會特約研究員蘇小玲撰寫的文章，針砭中國在俄烏戰爭期間，民意及輿論一面倒挺俄的現象。

蘇小玲舉例，有個女子藉抖音表白喜歡俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）霸氣撂狠話，甚至說如果俄羅斯沒了，不介意親手結束人類文明；還有學者司馬南在微博上聲稱：「中國的底線是俄羅斯不能敗！」

另外，鳳凰衛視盧姓記者採訪俄軍時，以猶如當年漢奸討好日軍的口吻說：「代表中國人民和中國記者，祝俄軍早日勝利！」他痛批這種口無遮攔與肆無忌憚，只能代表某種人的野蠻與獸性。

蘇小玲說，烏克蘭是巴基斯坦之外與中國關係最鐵的國家，中國很多武器都能看到烏克蘭的身影，眾所周知的那艘遼寧號航空母艦，就是向烏克蘭購買改裝的。

他說，中國網民無知無畏，竟惡毒嘲笑、攻擊烏克蘭「戲子總統」澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）；或聽信謠言，鸚鵡學舌稱烏克蘭為納粹國，大有一副不服俄帝，雖遠必誅的洶洶氣勢。

蘇小玲回顧歷史指出，俄國政府反而對待華人並不友好，當年中國倡議「反修防修」與保衛領土時，蘇聯老大哥還不惜動用核武器給予毀滅，若非美國嚴正警告與有效阻止，中國就可能出現核爆的一片焦土。

上世紀60年代，已故蘇聯獨裁者史達林（Josef Stalin）的繼任者赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）實行多項改革措施，中共批評這是走資的修正路線，因此毛澤東倡議「反修防修」，力阻資本主義復辟。

蘇小玲表示，有人說挺俄因反美，但俄羅斯曾壓迫中國，至今還佔領著中國的領土，包括1689年中俄「尼布楚條約」無奈劃界，1856年「璦琿條約」海參崴的忍痛切割，甚至還差點用原子彈毀掉中國。

他說，反觀美國屢屢支持中國甚至挽救危難，從基督教進入民間、開辦現代醫院與教育、支援中國抗戰，還助中國加入世貿組織（WTO），強大卻從不占中國一寸土地，「憑什麼非得對美國耿耿於懷、屢屢甩臉？」

蘇小玲反問，今天被俄國入侵的烏克蘭，就是當年被日寇入侵的中國，真有那麼多中國人喜好戰爭並期望不斷發生嗎？或認為戰爭的砲火不落在自家頭上，即可隔岸觀火、以此取樂，滿足殘忍超級的人類變態心理嗎？

此外，針對秦剛20日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，他說，秦剛當時談到中國之所以不譴責俄羅斯侵略，給人的印象是中俄有實際切身的國家利益；俄烏戰事經緯複雜，中國不便強加干涉等。

蘇小玲表示，不管秦剛是否準確表達中國政府的真實立場，還是臨場發揮，這樣的回應作為外交新聞都是容易引起誤讀和擔憂。

針對中國官媒附和俄羅斯，聲稱不滿北約東擴感到芒刺在背而揮軍烏克蘭，他反批，無論北約或歐盟，都絕不可能允許武裝到牙齒的「俄國熊」以國家安全為由，隨時以核武威脅危害東歐鄰國、歐洲甚至美國。

蘇小玲強調，舉凡俄羅斯藉口的北約東擴、去納粹化與種族滅絕，這樣事實不清或無中生有的因素，都找不出俄羅斯應該武裝侵烏的正當性與合法性，而且越來越多的事實證明這場戰爭的不義與殘酷。

他提到，俄烏戰爭爆發後，國際重量級政治學者福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）即認為，俄羅斯在烏克蘭正走向徹底的失敗，而「俄羅斯的失敗將是她自由的新生機會！」福山還把中國與俄羅斯相提並論予以告誡：「戰爭到這一步，對中國而言是一堂很好的課。」