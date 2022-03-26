中專家：拜登豁免中國商品關稅 是因期中選舉壓力

圖為山東日照港正在裝卸貨櫃。新華社

美國貿易代表署23日宣布，針對「301條款」對中國加徵的關稅 ，恢復其中352項中國進口商品的關稅豁免。中國商務部國際貿易經濟合作研究院前院長霍建國指出，拜登 政府這項決定主要是基於其國內因素考量，絕不代表對中國的妥協和讓步。

但他強調，這也代表面對中國經濟的穩定發展、中國的製造能力和國際競爭力，「美國已經無可奈何了」。

霍建國在中國網路媒體《觀察者網》發表的評論指出，川普任內，美國先後三次宣布對中國加徵關稅，分別為2018年7月6日對涉及1,340億美元中國商品分兩批加徵15%到25%不等的關稅；2019年5月5日對2,000億美元中國商品加徵25%關稅。此後，在美國商界要求下，剔除部分紡織品和輕工產品。

第三次是2019年9月1日，對中國輸美剩下的3,000億美元商品全部加徵10%的關稅。霍建國指出，受貿易戰影響，中美雙邊貿易2019年大幅下降15.3%。

霍建國稱，2020年初，中美達成第一階段貿易協定。但不久後全球新冠疫情爆發，美國成為全球疫情重災區，並導致美國產業鏈和供應鏈中斷，市場供應短缺，商品物流紊亂。2021年美國的進口商不得不支付高額進口關稅，導致美國物價大幅上升。當年中美雙邊貿易達7,500多億美元，增長近30%。

美國貿易代表戴琪 上任後，雖宣布將對川普時期對中國加徵的關稅進行全面評估，卻遲遲沒有結果。有專家分析，這是因為美國希望以此為籌碼開展對北京的談判。那麼，為何拜登政府此次又主動宣布實施部分豁免，霍建國認為，主要原因有三：

一、面臨美國政客和商界壓力。今年2月，美國兩黨41名參議員呼籲戴琪盡快建立全面的豁免程序，擴大符合關稅豁免條件的範圍。與此同時，美國1,000多家貿易商聯名致函貿易代表署，要求盡快完成削減關稅。

二、迫於美國國內通膨壓力。去年下半年以來，美國通膨即超出其宏觀政策預定目標。今年2月，美國通膨飆升至7.9%，不得不把控制通膨作為經濟政策的首要目標，聯準會已於3月升息。

霍建國表示，油價短期內跌到100美元以內的概率較小，美國的通膨也就難以回落。戴琪若在降低關稅方面久拖不決，將承擔高通膨的責任，「她肯定是不會背這個鍋的」。

三、美國期中選舉壓力。今年10月美國將舉行期中選舉，拜登執政以來，疫情未見好轉，國內經濟矛盾上升，世界格局錯綜複雜，若國內經濟再無建樹，將直接關係到民主黨的支持率及國會席次變化。

霍建國表示，這也再次證明貿易戰和制裁是「雙刃劍」。這場中美貿易戰的過程，可以作為經典國際貿易教科書的案例加以普及。從當前形勢判斷，中國應堅持要求美國全面取消對中國加徵的關稅，這是重大的原則問題，也是對中美重回正常貿易關係的基本態度。