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王毅訪印度倡合作：中國不追求「單極亞洲」

記者黃雅慧／北京26日電
印度外長蘇杰生（右）在推特貼出與王毅合照。（取材自推特）
印度外長蘇杰生（右）在推特貼出與王毅合照。（取材自推特）

中國外長王毅25日在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾。這也是中國外長在兩國於2020年加勒萬河谷流血衝突後第一次訪問印度。王毅在對談中表示，中方不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用。中印要堅持長遠眼光，堅持合作。

中新社報導，王毅提到，作為兩個發展中大國和新興經濟體代表，中印應堅持走好自己選擇的道路，正確把握兩國關係發展方向，登高望遠、攜手合作，為促進地區乃至世界的和平穩定做出各自的貢獻。

王毅並提出三點思路：一要以長遠眼光看待雙方關係。中印兩國有上千年文明交流史，友好合作始終是主流。中印實現各自民族復興，將對亞洲乃至世界產生重大深遠影響。雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」的戰略判斷，把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。

其次，要以「共贏」思維看待彼此發展。中方歡迎印度發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。願在南亞地區探索「中印+」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

王毅表示，要以合作姿態參與多邊進程。今明兩年，全球治理將迎來「亞洲時刻」。中印將分別主辦金磚國家、二十國集團和上海合作組織領導人峰會。中印用同個聲音說話，全世界都會傾聽。中印合作，全世界都會關注。雙方要加強溝通協調，相互支持，為堅持多邊主義釋放更多積極信號，為完善全球治理注入更多正能量。

此前，印度外長蘇杰生於印度時間接近中午時在推特發文說，他在接待國賓的海德拉巴宮會見了王毅，並稱兩人不久後將展開對話。

目前印中關係正因2020年六月加勒萬河谷衝突而處於低谷，而王毅22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組外長理事會時，在克什米爾主權議題上發言挺巴基斯坦，也令印度不滿，為兩國關係雪上加霜。

王毅 印度 推特

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