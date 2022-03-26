風向變了？駐美大使秦剛：中俄合作無禁區 但有底線

中國駐美大使秦剛接受香港鳳凰衛視專訪時稱，「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的」。（鳳凰衛視截圖）

3月18日中美元首視訊會晤後，北京 在俄烏衝突的立場似乎出現轉變跡象。中國國家主席習近平2月4日與俄羅斯總統普亭在北京會面後，兩國發表的聯合聲明強調，中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」。但中國駐美大使秦剛 接受香港鳳凰衛視專訪時稱，「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的」。

來源：YouTube

秦剛指出，「這個底線，就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則，這也是中國同其他任何國家處理雙邊關係時，我們所遵循的行動指南」。

在鳳凰衛視24日晚間播出的專訪中，秦剛表示，俄烏衝突對世界任何一方都沒有好處，目前中國最重要的任務是實現「第二個百年」奮鬥目標，這需要和平穩定的外部環境。中國需要集中精力促進國內經濟和社會發展，滿足人民群眾對美好生活的需要。

秦剛指出，烏克蘭危機造成了當前國際油價、國際大宗商品價格上漲，能源、糧食面臨危機；國際間的交通運輸和產業鏈、供應鏈面臨進一步混亂，這場危機使世界經濟雪上加霜。

「那麼，中國身處在這個世界，也不能夠置身其外，我們也受到嚴重的衝擊和影響。所以我們希望能夠盡快地實現停火和平，這樣的話，中國的發展方能夠繼續有著良好的環境」。

針對美國威脅，若北京當局在俄烏衝突中援助俄羅斯，將連帶對中國實施制裁，秦剛說，「我們不希望制裁發生」，「但是如果真的強加給我們，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益」。

他強調，美方的「威脅也好，施壓也好，中方是絕不接受的」，「中俄之間我們有著正常的經貿、能源和往來，兩國人民之間的友好交往也非常密切」，「我們希望、並且我們要求，中俄之間正常的交往與合作不能受到影響」。

據新華社報導，習近平18日晚間與美國總統拜登 視訊通話時指出，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

在鳳凰衛視專訪中，對於中美關係，秦剛說，隨著國際形勢及自身情況的變化，中美兩國關係正處在新一輪的「相互發現、認知和調試的過程」，而這個進程可能會持續很長一段時間。

他強調，當務之急，就是要把兩國元首達成的重要共識，特別是拜登所做出的「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨和無意與中國發生衝突）的承諾落到實處。

秦剛稱，「這樣的話，中美關係的發展，就會少一些『過山車式』（雲霄飛車式）的大起大落，少一些摩擦，多一些穩定」。