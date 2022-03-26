明知尹錫悅不親北京 習近平「破例」釋友好信號

南韓總統當選人尹錫悅。 （新華社）

中國國家主席習近平 昨天有兩通耐人尋味的電話。一是明知對方「不親中」又還是候任總統，仍「破例」與南韓 總統當選人尹錫悅通話；另一通則與親美的英國首相強生談促成俄烏會談。有分析指出，這是面對國際大變局，習近平所釋出的「友好信號」，意在「提醒」對方，中國在維護世界與半島和平安全上仍有重要地位，必須逆勢找出互利的相處之道。

習近平昨天下午同尹錫悅通電話，官媒環球時報引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生表示，這並非僅是一次「禮節性通話」，而是涉及到很多重要議題。 「面對國際大變局，中韓關係在雙邊、地區和國際層面都更加重要」。

遼寧社科院半島問題專家呂超表示，此次中韓通話主要集中在幾方面：一是尹錫悅在當選後再次較完整地表述其對華政策；二是雙方強調要共同辦好中韓建交30周年慶祝活動，這是現任總統文在寅任期內對華工作的延續；三是兩國就地區局勢進一步溝通。

上海社會科學院國際問題研究所副所長李開盛分析，此次通話主要有兩大目的：一是維繫兩國關係的穩定性，二是維護半島穩定和地區整體和平安全。 「此次通話是一個友好的信號。」南韓全球戰略合作研究院院長黃載浩表示，尹錫悅尚未就職，兩國仍有許多空間交流、溝通。

環時評論指出，南韓即將迎來政權交替，而東北亞的局勢更加複雜。習尹及時溝通，有助於中韓關係保持延續性和穩定性。尹錫悅將「加強韓美同盟」作為對外政策重心，習近平這次通話應能讓南韓認識到，南韓需要選擇的是一條與各方都平等互利交往的相處之道。

另也有分析認為，時值北韓 領導人金正恩放話重啟核試驗之際，習近平意在展現中國在局勢中維穩的重要地位，並籲為穩控朝鮮半島局勢緊密合作。

多維新聞引述韓聯社報導，南韓一些專家指出，習近平此次破例與尹錫悅通話可能出於巨變的朝鮮半島局勢及韓中關係的考慮。尹錫悅也可能通過通話爭取中韓關係贏得開門紅。

另習近平在與強生的電話上談及中英應加強對話交流，也重申國際社會應該對俄烏促談。

有分析指出，習近平明知強生親美並跟進美國制裁俄羅斯，仍「逆勢」與強生通電話，並強調中方在俄烏戰爭中的勸和立場，同樣是意在展現中方的包容態度，同時提醒西方國家，中方在俄烏等國際局勢中所能發揮的影響力。尤其時值美方又對中方進一步祭出制裁之際，也有傳達中國對美方連波制裁仍「老神在在」的意味。