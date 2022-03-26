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元首熱線 習近平對話南韓候任總統、英相強生

記者陳言喬／北京26日電
中國國家主席習近平25日下午接連與南韓候任總統尹錫悅與英國首相強生通電話。（新華社）
中國國家主席習近平25日下午接連與南韓候任總統尹錫悅與英國首相強生通電話。（新華社）

推動元首外交，中國國家主席習近平25日下午接連與南韓候任總統尹錫悅、英國首相強生通電話。在與尹錫悅通電話時，習近平說，中韓應堅持相互尊重，加強政治互信，加強國際和地區合作。習近平在與強生通電話時則表示，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係。

新華社報導，中方通常在一國領導人正式上任後才安排領導人通話，習近平這次打破慣例與尹錫悅通電話，尹錫悅方面表示，雙方就搞活高級別戰略溝通、妥善處理中韓事務達成一致，並商定在供應鏈、衛生、氣候變化、霧霾等環境、文化等諸多領域擴大實質性合作。雙方一致認為，縮短兩國人民心靈之間的距離是發展兩國關係的重要基礎，將為此攜手合作。雙方還就積極合作管控地區和國際事務達成共識。

南韓候任總統尹錫悅。（新華社）
南韓候任總統尹錫悅。（新華社）

此外，尹錫悅就北韓24日試射洲際彈道飛彈一事表示，北韓發起嚴重挑釁導致朝鮮半島和地區緊張局勢急速升級，南韓國民對此感到憂慮。同時強調，為實現北韓完全無核化並穩定管控朝鮮半島局勢，中韓兩國需保持緊密合作。

與之相比，中國官方媒體新華社並未提及北韓試射洲際彈道飛彈內容，僅稱習近平再次祝賀尹錫悅當選南韓總統。指出中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴，中韓關係發展符合兩國和兩國人民根本利益。

習近平在與強生通電話時則說，今年是中英建立大使級外交關係50周年。半個世紀來，中英關係雖有坎坷，但總體不斷發展。去年中英貿易再創新高，倫敦成為世界最大的人民幣離岸交易中心。

來源：YouTube

習近平說，中英國情不同，發展道路也不同。雙方應該著眼戰略和長遠，堅持相互尊重，本著開放包容心態，加強對話交流，擴大互利合作。中方願以坦誠、開放、包容的態度同英方開展對話合作，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係，同中方一道，推動兩國關係不斷發展。

英國首相強生。（新華社）
英國首相強生。（新華社）

強生表示，英中關係十分重要。英中貿易增長快速，在英國的中國留學生比其他任何歐洲國家都多，英方為此感到自豪。英中都是聯合國安理會常任理事國，在很多問題上擁有共同利益，可以合作的事情很多。英方願同中方開展坦誠對話，加強交流合作，拓展兩國經貿合作，深化氣候變化、生物多樣性等全球性問題和地區熱點問題上的溝通協調。

報導稱，兩國領導人還就烏克蘭局勢交換了意見。習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

習近平 北韓 烏克蘭

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