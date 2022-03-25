元首外交 習近平與韓新總統尹錫悅、英首相強生通電話

中國國家主席習近平25日下午接連與韓國總統當選人尹錫悅與英國首相強生通電話。（新華社）

中國國家主席習近平 3月25日下午接連與韓國總統當選人尹錫悅、英國 首相強生通電話。在與尹錫悅通電話時，習近平表示，中韓應加強國際和地區合作；在與強生通電話時，習近平說，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係。

新華社報導，習近平對強生說，今年是中英建立大使級外交關係50周年。半個世紀來，中英關係雖有坎坷，但總體不斷發展。兩國貿易額從3億美元增加到千億美元，雙向投資存量從近乎為零上升到500億美元。去年中英貿易再創新高，中國對英投資增長兩倍多。英資企業積極參與中國改革開放。倫敦成為世界最大的人民幣離岸交易中心。兩國在全球發展、氣候變化等方面協調配合，為應對人類共同挑戰作出了積極貢獻。

習近平指出，中英國情不同，發展道路也不同。雙方應該著眼戰略和長遠，堅持相互尊重，本著開放包容心態，加強對話交流，擴大互利合作。中方願以坦誠、開放、包容的態度同英方開展對話合作，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係，同中方一道，推動兩國關係不斷發展。

強生表示，英中關係十分重要。英中貿易增長快速，在英國的中國留學生比其他任何歐洲國家都多，英方為此感到自豪。英中都是聯合國安理會常任理事國，在很多問題上擁有共同利益，可以合作的事情很多。英方願同中方開展坦誠對話，加強交流合作，拓展兩國經貿合作，深化氣候變化、生物多樣性等全球性問題和地區熱點問題上的溝通協調。

報導稱，兩國領導人還就烏克蘭 局勢交換了意見。習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

在與尹錫悅通電話時，習近平指出，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴。中方一貫重視中韓關係。在雙方共同努力下，中韓關係全面快速發展，兩國業已成為戰略合作夥伴。事實證明，中韓關係發展符合兩國和兩國人民根本利益，促進了地區和平與發展。今年是中韓建交30周年。雙方應該以此為契機，堅持相互尊重，加強政治互信，增進民間友好，推動中韓關係行穩致遠。